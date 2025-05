Új AI-asszisztenst indít az MBH Bank, aminek segítségével gyorsan és hatékonyan tájékozódhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások az elérhető állami támogatásokról és a pályázat menetéről. A BUPA digitális platformon keresztül elérhető, mesterséges intelligencia alapú szolgáltatás célja, hogy egyszerűsítse a pályázati információk feldolgozását és lehetővé tegye azok összehasonlítását, ezzel támogatva a vállalkozókat a sikeres forrásbevonásban, valamint a pályázati információk közötti eligazodásban. A fejlesztés összhangban van az MBH Bank azon törekvésével, hogy innovatív digitális fejlesztéseivel hozzájáruljon a hazai mikro-, kis- és középvállalkozási ökoszisztéma fejlődéséhez és növekedéséhez. Az új fejlesztés továbbá megfelelően illeszkedik a BUPA azon eszköztárába, amellyel a hazai vállalkozásokat segíti a forrásbevonásban.

Az MBH Bank BUPA digitális felületén elérhetővé vált Forrás AI Asszisztens egy mesterséges intelligencia alapú, digitális tájékoztató eszköz, amely lényegre törően nyújt információkat a mikro-, kis- és középvállalkozások számára az elérhető állami támogatásokkal kapcsolatos kérdésekben. A Peak Fintech és AI szolgáltató által fejlesztett digitális asszisztens jelenleg a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) és a DIMOP (Digitális Megújulás Operatív Program) keretében meghirdetett pályázatokról biztosít naprakész információkat, több száz előre betanított kérdés és válasz segítségével támogatva a vállalkozásokat a gyors és pontos tájékozódásban. A megoldás az MBH Bank BUPA digitális platformjába integrálva működik, és a felhasználók számára egyfajta „pályázati iránytűként” funkcionál, segítve a bonyolult pályázati leírások közötti eligazodást.

„Napjainkban számos pályázat érhető el a mikro- és kisvállalatok számára, amelyek mindegyike a vállalatok növekedési terveit hivatott támogatni. A legmegfelelőbb pályázatok kiválasztása ugyanakkor kihívás elé állíthatja a vállalkozásokat, hiszen számos szempontot szükséges mérlegelniük az igénylés előtt. Azt is látjuk, hogy egy pályázat sikeres benyújtása rendkívül összetett feladatot jelenthet a vállalkozások számára, amelynek során könnyű elveszni a részletekben. Éppen ezért az országszerte elérhető MFB Pont Pluszok, workshopjaink és a népszerű forráselőszűrő szolgáltatásunk mellett, mostantól a BUPA Forrás AI Asszisztensünk is hozzájárul a pályázati lehetőségek eredményes kiaknázásához” – fogalmazott Kiss Zalán, az MBH Bank mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója.

Az MBH Bank a finanszírozási megoldások mellett az eligazodás és az edukáció területén is jelentős támogatást nyújt a vállalatoknak. A BUPA platformon már jelenleg is számos olyan edukáció-fókuszú szolgáltatás érhető el, amelyek segítik a vállalkozásokat, ilyenek például a szakmai workshopok, amelyek széleskörű tudásanyaggal támogatják az érdeklődő vállalatokat a forrásbevonás és a vállalkozásindítás témakörében. A most elindított AI asszisztens megfelelő kiegészítése ezeknek a workshopoknak, hiszen utóbbi a mélyebb, komplexebb kérdések megválaszolását szolgálja, előbbi pedig az eligazodásban, valamint az egyszerűbb kérdések megválaszolásában segít a vállalkozásoknak. Emellett a BUPA platformján egy digitális forráselőszűrő szolgáltatás is működik, amellyel a vállalkozások ellenőrizhetik, hogy jogosultak-e egy adott pályázati forrásra.

Miben segít az AI asszisztens?

Az új AI asszisztens hatékony megoldást kínál a pályázatok során felmerülő gyakori kihívásokra: segít a jogi nyelven megfogalmazott, sokszor hosszú és bonyolult leírások gyors és érthető összefoglalásában, ezáltal a vállalkozók könnyen hozzáférhetnek a legfontosabb információkhoz, továbbá csökkentheti a hibák számát. Az egy helyen összegyűjtött adatoknak köszönhetően az AI asszisztens gyors összehasonlítást végez a pályázatok között, egyértelműsítve, melyik a legmegfelelőbb a számukra. Ezen kívül a jogosultsági szűrés és a pályázati környezet változásainak nyomon követése biztosítják, hogy minél több vállalkozás élhessen a számukra elérhető támogatási lehetőségekkel. A digitális asszisztens a BUPA platformra történő regisztrációt követően azonnal elérhető.

„A BUPA digitális platformot azért hoztuk létre, hogy innovatív és hatékony fejlesztésekkel támogassuk a mikro- és kisvállalatok mindennapi működését, mára pedig már nagyjából 40 ezer ügyfelet számlál a platform. Ez az új innováció egy újabb fontos mérföldkő a BUPA működésében, a célunk pedig az, hogy a jövőben is tovább fejlesszük szolgáltatásainkat a vállalkozások segítése érdekében” – mondta el Kovásznai Ádám, az MBH Bank BUPA üzletágvezetője.

Az MBH Banknál nem a mostani az első AI-fejlesztés, idén februárban ugyancsak a Peak Fintech és AI szolgáltóval együttműködve elindította az innovatív Munkáshitel AI Asszisztenst, amely a kamattámogatott hitel igénylési folyamatát tette egyszerűbbé és átláthatóbbá.

„Az AI-alapú megoldások nemcsak a hatékonyságot növelik, hanem új szintre emelik az ügyfélélményt is. Örömmel látjuk, hogy az MBH Bank a Munkáshitel asszisztens után most a KKV-k forráshoz jutását is támogatja ezzel az innovatív technológiával” – tette hozzá Suppan Márton, a Peak vezérigazgatója.