A tavaly megkötött lakásbiztosítási szerződések átlagdíja 48 700 forint volt, 8 százalékkal kevesebb, mint a 2022-es 53 ezer forintos átlagos díj – írja közleményében az Insura.hu biztosításközvetítő.

A közlemény szerint az átlagdíj csökkenésének legfőbb oka, hogy a megszokottnál többen vizsgálták felül korábban megkötött lakásbiztosítási szerződéseiket és váltottak kedvezőbbre. A piaci aktivitás növekedése a biztosítókat is díjaik felülvizsgálatára, illetve versenyképesebbé tételére ösztönözte.

A lakásbiztosítási átlagdíjak településtípusonként eltérő mértékűek: a fővárosi ingatlanokat tavaly 45 500 forintos átlagos éves díj ellenében biztosították, a megyeszékhelyeken ez az összeg évi 40 ezer forint volt, míg az egyéb településeken 38 100 forint körül alakult az átlagos díjszint.

Legolcsóbban a társasházakban élők szerződtek a biztosítókkal, ők átlagosan 22 400 forintos éves díjat fizettek, a családi házak esetében ugyanakkor 51 800 forint volt a lakásbiztosítások átlagos mértéke.

Az új lakásbiztosítási szerződések között egyre jelentősebb szerepet játszanak a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítási termékek. Az Insura.hu adatai szerint a Magyar Nemzeti Bank standard követelményeinek megfelelő, egyszerűen összehasonlítható biztosítások tavaly már az összes új lakásbiztosítási szerződés több mint 30 százalékát tették ki, ami szintén hozzájárult az átlagos éves díjcsökkenéshez.

„A lakásbiztosítási piac kiemelt eseménye lesz a márciusi lakásbiztosítási kampány, amelynek során az ügyfelek a szerződésük évfordulójának időpontjától függetlenül is felmondhatják majd meglévő szerződésüket. Mindez tovább erősíti majd a már 2023-ban is aktívabbá vált piaci versenyt, melynek eredményeként éves szinten – a fedezeti kör bővülése mellett is - további 5-8 százalékkal mérséklődő lakásbiztosítási átlagdíjakra számíthatunk” – fejtette ki Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója.