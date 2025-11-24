Az orosz hatóságok szerint sikerült leleplezniük egy bűnszervezetet, amely a fronton harcoló katonák után járó pénzeket csapolta meg. A cseljabinszki és szverdlovszki régió rendőrei az orosz biztonsági szolgálattal (FSZB) együtt dolgoztak az ügyön – erről Irina Volk, a Belügyminisztérium szóvivője számolt be a Telegramon. Az elfogásról szóló videót a Gazeta is közzétette.

A gyanú szerint a banda maga szervezte be azokat az embereket, akiket később a háborús övezetbe küldtek. Amikor pedig a fronton harcoló katonák jogosulttá váltak különféle pénzösszegekre – az egyszeri kifizetésekre, vagy például sebesülés vagy haláleset esetén járó kártérítésre –,

a bűnszervezet egyszerűen lenyúlta ezeket a pénzeket.

A hatóságok hét embert vettek őrizetbe, és több helyszínen is látványos házkutatásokat tartottak. Ezek során három autót, körülbelül 60 mobiltelefont, rengeteg bank- és SIM-kártyát, valamint más olyan dolgokat találtak, amelyek a csalások megszervezésére utalnak.

Az ügyben különösen nagy kárt okozó csalás gyanúja miatt indult eljárás. A gyanúsítottak már őrizetben vannak, és megkezdődött a bizonyítékok részletes vizsgálata.