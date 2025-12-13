Az Egyesült Államok megszünteti az átmeneti védelmet az etióp állampolgárok esetében, akik a kelet-afrikai országban kialakult bizonytalan helyzet miatt kapták meg a státuszt – jelentette be Kristi Noem belbiztonsági miniszter pénteken. A minisztérium közleménye rámutat, hogy az átmeneti védelem státusza időben korlátozott és soha nem jelentett egyet az állandó tartózkodási engedély megadásával.

„A viszonyok Etiópiában többé nem jelentenek súlyos fenyegetést a visszatérő etióp állampolgárok számára" – fogalmazott az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálatának szóvivője.

Az átmeneti védelem megszűnését követően azon etióp állampolgároknak, akiknek nincs egyéb jogalapjuk az Egyesült Államokban tartózkodni, 60 napjuk van arra, hogy önként távozzanak, az utazáshoz az amerikai kormányzat repülőjegyet, valamint egy 1000 dolláros távozási bónuszt biztosít, a legális úton való visszatérés lehetőségének kilátásával.

A közlemény egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy 2026. február 13., azaz a 60 napos határidő letelte után a bevándorlási hatóságok bármely, tartózkodásra nem jogosult etióp állampolgárt letartóztathatnak és kitoloncolhatják az országból.