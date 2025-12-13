Az Egyesült Államok megszünteti az átmeneti védelmet az etióp állampolgárok esetében, akik a kelet-afrikai országban kialakult bizonytalan helyzet miatt kapták meg a státuszt – jelentette be Kristi Noem belbiztonsági miniszter pénteken. A minisztérium közleménye rámutat, hogy az átmeneti védelem státusza időben korlátozott és soha nem jelentett egyet az állandó tartózkodási engedély megadásával.
„A viszonyok Etiópiában többé nem jelentenek súlyos fenyegetést a visszatérő etióp állampolgárok számára" – fogalmazott az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálatának szóvivője.
A közlemény egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy 2026. február 13., azaz a 60 napos határidő letelte után a bevándorlási hatóságok bármely, tartózkodásra nem jogosult etióp állampolgárt letartóztathatnak és kitoloncolhatják az országból.
Riadót fújt a WHO: félelmetes sebességgel terjed a pusztító járvány, nincs rá gyógymódEtiópia lakossága a Marburg-vírusjárvánnyal néz szembe, amelynek halálozási aránya elérheti a 88 százalékot is. A WHO szerint gyorsak voltak a helyi hatóságok a kezelésben, de a határokon túli terjedés veszélye továbbra is komoly fenyegetést jelent.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!