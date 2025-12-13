A Boeingnél készülő két új Air Force One elnöki repülőgép közül az első csak 2028 közepén állhat szolgálatba, ami újabb egyéves késedelmet jelent az eddigi ütemtervhez képest az amerikai légierő (U.S. Air Force) pénteki közleménye szerint. A program így már négy évvel csúszik a 2018-ban kitűzött eredeti határidőkhöz képest. Donald Trump elnök korábban többször kifejezte elégedetlenségét a késések miatt, és kijelentette, hogy még mandátuma lejárta előtt, 2029. januárjáig szeretne az új gépeken repülni.

A Boeing 2018-ban kapott 3,9 milliárd dolláros megrendelést a két Boeing 747-8 típusú gép speciális elnöki átalakítására. Az azóta felmerült többletköltségek miatt a vállalat szerint a teljes ráfordítás jelenleg meghaladja az 5 milliárd dollárt.

Az Egyesült Államok májusban Katartól elfogadott ajándékként egy luxus Boeing 747-es repülőgépet. A Fehér Ház utasítására a légierő az L3Harris Technologies védelmi vállalatot bízta meg a gép gyors átalakításával, hogy átmenetileg elnöki szolgálatba állhasson.

A jelenlegi két Air Force One 1990 óta áll szolgálatban.