A globális vámháború, illetve a száj- és körömfájás miatt várható visszafogott növekedés is azok közé a kihívások közé tartoznak, amelyek megnehezíthetik a magyarországi vállalkozások életét – hangzott el az idei OTP Bank üzleti gáláján.

Bár a magyar nem pénzügyi vállalatok betéti állománya 2024-ben 6 százalékkal nőtt és meghaladta a 17 ezer milliárd forintot, a hitelállomány mindössze 1,3 százalékkal bővült, ami a vállalati hitelkereslet stagnálását jelzi. Az OTP Bank tapasztalatai szerint a középvállalatok és nagyvállalatok egyaránt kivárnak: a hitelkereslet 2025 első hónapjaiban sem indult érdemben növekedésnek. A gazdasági szereplők jellemzően nem új beruházásokra, hanem elsősorban a működés fenntartásához szükséges forrásokra vesznek fel hitelt.

Jön az élénkülés?

„A magyar vállalkozások erejét az is mutatja, hogy sokan a számos hátráltató külső tényező ellenére is töretlenül fejlesztenek, és továbbra is a hatékonyság növelése áll céljaik fő fókuszában. Legyen szó néhány fős családi vállalkozásról vagy többezres nagyvállalatról, mi továbbra is azon dolgozunk, hogy ügyfeleink számára biztonságos és kényelmes pénzügyi szolgáltatásokat nyújtsunk, miközben hozzájárulunk Magyarország és a régió gazdasági fejlődéséhez” – mondta Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója.

Aláhúzta: nagyon bíznak benne, hogy 2025-ben újra megélénkül a vállalatok beruházási hitelek iránti kereslete – arról biztosított mindenkit, hogy az OTP Bank tudja is és akarja is finanszírozni az esetleges pozitív fordulatot.

Az OTP Bank célja, hogy a zöld hitelezés, az állami programok és egyéb pénzügyi megoldások révén erősítse és bővítse vállalati ügyfélkapcsolatait. Kiemelt figyelmet fordít a kkv-k és az agrárszektor finanszírozására, valamint aktív szereplője marad a hazai és regionális projektfinanszírozásnak. A fenntarthatóságot és a hatékonyságot szolgálja a vállalati internetbank fejlesztése és a csoportszintű digitalizáció is.

Díjazták a kiválóságokat

A rendezvényen átadták az Üzleti Kiválóságért OTP-díjakat, melyet a hitelintézet 2023 óta ítél oda az értékteremtésben élenjáró vállalatoknak. A négy kategória jelöltjeit, majd a nyerteseket az OTP Bank vezetőiből álló szakmai zsűri választotta ki a bank régiós szervezeteinek javaslatai alapján.

A 2025-ös díjazottak: