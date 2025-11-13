A két alapító, Sebestyén Ádám és Birizdó Ádám közgazdászként azt látta, hogy a munkaerőpiac egyik legnagyobb kihívása nem a munka, hanem a kapcsolódás hiánya: a cégek nehezen találnak gyorsan megbízható munkaerőt, a dolgozók pedig nem férnek hozzá rugalmas, átlátható lehetőségekhez.

„A rugalmasság nálunk nemcsak az azonnaliságot jelenti, hanem a bizalmat is: azt, hogy egy vállalat mindig találjon megfelelő embert, és egy ember mindig találjon megfelelő munkát” – mondta Sebestyén Ádám, a Giggle társalapítója.

A Giggle által közvetített és kölcsönzött gigglerek mára a nagyvállalatok mindennapi működésének szerves részévé váltak - olyan cégek operatív tevékenységét támogatják nap mint nap, mint a Rossmann, a Marriott Group vagy az Eventrend Group. A működési modell egyszerű, mégis rendszerszintű változást hozott: a cégek munkaerő-igényt adhatnak le előre meghatározott műszakok formájában, a munkavállalók pedig valós időben jelentkezhetnek ezekre a Giggle-ön keresztül.

A bizalomra épülő partnerség

A Giggle teljes körű HR-szolgáltatóként működik, amely a rugalmas foglalkoztatást teszi biztonságossá és kiszámíthatóvá. A cég igény szerint viseli a munkavállalók alkalmazásának jogi és adminisztratív felelősségét, így partnereinek egyszerre biztosít rugalmasságot és stabilitást.

A cégek a rendszerben valós időben adhatnak le munkaerő-igényt konkrét műszakokra, a munkavállalók pedig azonnal jelentkezhetnek – az adminisztráció, a kifizetés és az értékelés teljesen digitálisan történik. A rendszer előnyben részesíti a megbízható, visszatérő munkavállalókat, és kiszűri a no-show eseteket, így a cégeknek nem kell kompromisszumot kötni a minőségben.

A transzparenciát a platformon belül leadott több mint 50 ezer értékelés biztosítja: a munkavállalók folyamatosan épülő profiljai egyre kiszámíthatóbb, adatvezérelt döntéshozatalt tesznek lehetővé a cégek számára.

„Nem fenntarthatatlan hiánypótlást, hanem tartós modellt építünk. A célunk, hogy a rugalmas munkavégzés ne kompromisszum legyen, hanem tudatos eszköz mindkét fél kezében: a munkavállalóknak (gigglereknek) lehetőség céljaik eléréséhez, a cégeknek pedig kiszámítható megoldás a napi operációjukban” – tette hozzá Birizdó Ádám, társalapító.

A vállalatok a rugalmasságot választják

A modell segít a vállalatoknak kapacitást bővíteni, szezonális ingadozásokat kezelni vagy éppen hosszú távú toborzási folyamatokat támogatni. Ahogy Nyugat-Európában már bevett gyakorlat, a műszakalapú foglalkoztatás ma Magyarországon is a humánstratégia természetes részévé válik - ehhez biztosít szilárd alapokat a cég.

Egyik legnagyobb előnyük, hogy gyorsan reagálnak a partnerek igényeire – akár 1-2 órán belül tudnak munkaerőt biztosítani –, de nemcsak az azonnaliságra, hanem a stabilitásra építenek. Az olyan együttműködések, mint például az Eventrend Csoporttal megvalósuló partnerség, jól mutatják a modell erejét: a vállalkozáscsoport eseményein nagy számban működnek közre a Giggle munkavállalói.

Ez a fajta integrált, partneri működés a jövő kulcsa, és jól példázza, hogyan válik a rugalmas foglalkoztatás a munkaerőpiac tartós elemévé.

Adatvezérelt terjeszkedés a régióban

A cég 2024-ben lépett be Romániába, ahol a modell adaptálhatóságát tesztelte. Azóta több, mint 16 ezer munkavállaló és 350 partnercég használja a rendszert. A startup a magyar piacon már bevált, adatvezérelt toborzási és értékelési folyamatokat alkalmazza, amelyekkel pontosabban tudja összekapcsolni a cégeket a megfelelő emberekkel.

A jövő a likvid munkaerőpiacé

A Giggle küldetése az eltelt évek után is változatlan: olyan digitális ökoszisztémát építeni, amely egyszerre növeli a munkaerőpiac likviditását és az emberek életminőségét.

A több mint 1 millió közvetített munkaóra azt mutatja, hogy a rugalmas foglalkoztatás nem a kompromisszumról, hanem az alkalmazkodás erejéről szól – ahol mindkét fél nyer.