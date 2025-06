Összesen 40 darab (vagyis 20 szett) mobil, úgynevezett változtatható jelzésképű digitális táblával bővítette eszközparkját a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – számol be a Kisalföld.

A várakozások szerint az M1-es autópályát érintő munkálatoknál is segítik majd az új eszközök az autósokat.

Mint az MKIF oldalán kiderül,

a digitális táblák alkalmazása különösen hasznos az ideiglenes forgalomterelések során, így elsősorban az M1-es autópályán találkozhatnak vele az utazók.

Kifejtik, amellett, hogy logisztikailag is nagy segítséget jelentenek, fényerejük alkalmazkodik a környezethez: a már távolról is jól látható és egyértelmű forgalmi jelzések csökkenthetik a balesetveszélyes helyzeteket, segítik a járművezetőket a biztonságos közlekedésben.

Egy-egy ilyen tábla nem csupán információ, hanem figyelmeztetés, útmutatás és védelem, valamint tájékoztatás is egyben

– érvel a társaság.

Arra is kitérnek, a német eszközök távolról, táblagépről is könnyen vezérelhetők, s 100-nál is több jelzésképet képesek tárolni, amit akár dinamikusan is tudnak változtatni.