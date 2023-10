Bejöttek a tömegközlekedési appok: a nyugdíjasok is nyitottak rá, a bliccelő is kevesebb

Egyre többen használják ki azt a lehetőséget, hogy egy okostelefonnal már pár lépésben, gyorsan megvásárolható a menetjegy vagy bérlet bármely tömegközlekedési eszközre. A BKK tapasztalatai szerint még a nyugdíjasok is nyitottak erre a módszerre. A budapesti tömegközlekedési vállalat összértékesítéseinek immár 24 százaléka applikáción keresztül történik, de csaknem minden ötödik belföldi vonatozó is ily módon megváltott jeggyel utazott már 2021-ben is.