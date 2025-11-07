A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és az általa a tőkepiacon képviselt CIG Pannónia Csoport 15 éve lépett a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) kibocsátóként, és így 15 éve része és részese a magyar tőkepiacnak.

A vállalat 2021-es stratégiai célként azt jelölte ki, hogy bevezetnek és felépítenek egy kompozit típusú modellt, erősítik a lakossági piaci jelenlétet, stabil piaci pozícióját fenntartja a vállalati szegmensben és bővíti a termékportfólióját.

A stratégiai területeken sikerült felépíteniük a bankbiztosítási modellt együttműködésben az MBH Bankkal és az Euroleasinggel. Közbeszerzések és nagyvállalati biztosítások területén is sikerült bővülniük – mondta Fedák István, a CIG Pannónia Biztosító vezérigazgatója a vállalat sajtóeseményén.

2021 óta közel 100 terméket vezettek be vagy frissítettek, kialakítottak egy diverzifikált termékportfóliót. Csoportos biztosítások és digitális képességek területén is javult a vállalat. Piaci részesedésük 2021 óta 1,86-ról 3,2 százalékra bővült, és továbbra is kiemelt az életbiztosítási terület.

„2020-tól kezdve változatlan az elkötelezettség amellett, hogy a megtermelt eredményeket kifizetjük a részvényeseknek, ezen célt természetesen felülírhatják akvizíciós vagy egyéb a hangsúlyos növekedéshez kapcsolódó beruházási célok elősegítése”

– hangsúlyozta Fedák.

„A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. tőzsdei jubileuma a vállalat saját sikerén túl a hazai tőkepiac fejlődésének egyik szimbolikus mérföldköve is. Tizenöt éve egy olyan magyar alapítású társaság döntött a nyilvános működés mellett, amely mára bizonyította, hogy a transzparens tőzsdei jelenlét, a prudens működés és a hosszú távú befektetői bizalom kéz a kézben járhatnak” – mondta Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezérigazgatója.

Van tennivaló a biztosítási piacon

A biztosítói tanácsadói állomány átlagéletkora emelkedik a magyar piacon, nehéz az új munkavállalók toborzása. A biztosítási piac mérete díjbevétel alapján évről-évre emelkedik nominálisan, miközben a penetráció csökken a bruttó hazai termék (GDP) arányában.

Erős keretek közé vannak szorítva a piaci szereplők, folyamatos szigorításokat vezetnek be a szabályozók és a felügyeleti szervek, amik hatnak a vállalatok nyereségességére és növelik a folyamatok összetettségét – húzta alá a CIG vezérigazgatója.

Mint mondta, a teljes biztosítási piacon paradigmaváltásra van szükség, termékekben és üzleti folyamatokban egyaránt.

Egyelőre nincs valós innováció a piacon és alacsony a szektor digitalizációja is, elsősorban az ügyfélkiszolgálás és a kárrendezés területén. Pont ezért a termékkínálat bővítése mellett a vállalat jövő évi stratégiájában kiemelt szerepet kap a digitalizáció bővülése, valamint a robotizált, mesterséges intelligencia (AI) alapú rendszerek kidolgozása.

Kiemelte az ügyfélélmény javítását, amelynek nemcsak a szerződéskötéskor, hanem a teljes biztosítási életút alatt biztosítani kell a társaság stratégiája alapján.

Miben más az új rendszer?

Az IFRS17-ben a biztosító által vállalt biztosítási szolgáltatások megközelítése a biztosítási kötelezettségek időbeli alakulásán keresztül történik, nem pedig a díjak felől. A bevételeknek a biztosítási szolgáltatások nyújtásával arányos és ésszerű megjelenítése történik, nem pedig a díjak befolyásakor – mondta Vágó Attila, az MBH Bank Alapkezelő befektetési igazgatója, aki 2006 és 2023 között vezető elemzőként és a biztosítási piac szakértőjeként értékelte – többek között – a hazai tőkepiacon a CIG Pannónia Csoport teljesítményét.

Emellett tapasztalati adatokon nyugvó, a várható kimenetelek valószínűségével súlyozott, időben változó becslés a biztosítási szerződésekből származó jövőbeli pénzáramokra, valamint azok jelenértékének számszerűsítése megfelelő diszkontráta alkalmazása mellett zajlik.

Egy adott termékvonalhoz tartozó szerződések valószínűsíthetően hasonló kockázatoknak vannak kitéve, és ezért valószínűsíthetően ugyanazon szerződésportfólióba kerülnek. A kibocsátott biztosítási szerződésportfóliók pedig csoportosítják a következők szerint:

azon szerződések csoportja, amelyek a kezdeti megjelenítéskor hátrányosak (ha vannak ilyenek);

illetve, amelyek esetében a kezdeti megjelenítéskor nincs jelentős esély arra, hogy a későbbiekben hátrányossá váljanak.

„A CIG nehéz helyzetben van, mert a piac egyetlen olyan szereplője, aki csak itt van jelen, más országban nem. Ha megnézzük a többi társaság jelentését, az nem derül ki, hogy konkrétan Magyarországon milyenek az eredmények, például a jövedelmezőséget csak egy-egy régióra láthatjuk náluk” – húzta alá Vágó Attila.