Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut: a brit fintechóriás saját márkás ATM-eket telepít Spanyolországban. Az elsőként Madridban és Barcelonában elhelyezett ötven automata után további 150 készülék érkezik más nagyvárosokba, köztük Valenciába és Málagába. A lépés célja, hogy a készpénzt még kényelmesebben és költséghatékonyabban tegyék elérhetővé a vállalat ügyfelei számára.

A készpénzbarát Spanyolország lett a Revolut első célpontja

A Revolut Spanyolországot választotta új, saját tulajdonú ATM-hálózatának első tesztpiacaként. A kezdeményezés első szakaszában ötven darab, a cég arculatához illeszkedő, modern kialakítású ATM-et helyeznek el Madrid és Barcelona forgalmas csomópontjain, később pedig újabb 150 darabot telepítenek Valencia, Málaga és más nagyobb városok területén.

A bankautomaták a Revolut alkalmazásba integrált térkép segítségével könnyedén megtalálhatók, a felhasználók részletes információkat kapnak azok pontos helyéről, nyitvatartásáról és megközelítéséről is.

Spanyolország Európa egyik leginkább készpénz-alapú gazdasága, ahol a bolti fizetések több mint hatvan százaléka még mindig készpénzben történik. A vállalat számára nemcsak emiatt vonzó a piac: a neobank már most is közel ötmillió felhasználóval rendelkezik az országban, ami erős ügyfélbázist biztosít a szolgáltatás bevezetéséhez.

Spanyolország fontos mérföldkő

Az új ATM-ek 32 hüvelykes érintőképernyővel rendelkeznek és nemcsak bankkártyával, hanem érintésmentes módon, a Revolut app segítségével is használhatók. A vállalat ügyfelei számára a készpénzfelvétel díjmentes lesz, az árfolyamok pedig versenyképesek maradnak. A biztonságról végponttól végpontig terjedő titkosítás gondoskodik, a jövőben pedig arcfelismerés alapú hitelesítés is elérhető lesz. Az automaták nem kizárólag Revolut-felhasználóknak szólnak: bárki regisztrálhat közvetlenül az ATM-en keresztül és akár azonnal fizikai kártyát is kaphat.

„Nem csupán a készpénzhez való okosabb hozzáférést tesszük lehetővé, hanem erősítjük márkajelenlétünket, elmélyítjük a felhasználói kapcsolatokat és megalapozzuk az európai terjeszkedés következő szakaszát”

– mondta Manjot Bhatia, a Revolut operációs partnere szerint az új ATM-hálózat elindítása kulcsfontosságú lépés a vállalat hosszú távú víziójának megvalósításában.

A spanyol pilotprogram sikere esetén a Revolut fokozatosan terjeszti ki ATM-hálózatát más európai piacokra is. A következő években Németország, Olaszország és Portugália is célpont lehet a tervek szerint. A vállalat célja egy egységes, digitálisan vezérelt, átlátható és felhasználóbarát ATM-hálózat kiépítése az egész kontinensen.