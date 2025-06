A digitális transzformáció nem veszély, hanem lehetőség – ez volt az üzenete a ‘The Magic of Innovation Day’ – #MOI2025 eseménynek, amely idén 11. alkalommal hozta össze a banki, biztosítási és startup szektor szereplőit június első napjaiban. A nemzetközi fintech-versenyen második helyen végzett a 2024 őszén indult magyar startup, a B120 LifeTresor, amely digitális örökség-tervezéssel foglalkozik.

Szakmai zsűri választotta ki azokat a startupokat, amelyeknek lehetősége volt előadást tartani, a magyar alapítású B120 LifeTresor pedig a bemutatkozási lehetőségen túl elhozta a második díjat a fintech-versenyen. A „pitch like a startup, even if you aren’t” mottó szellemében startupok és vállalati innovátorok mutatták be ötleteiket, a digitális örökség-tervezés területén működő startup pedig elnyerte a konferencia vendégeinek tetszését. A régióban elsőként kezdte el működését a tudatos örökség-tervezéssel foglalkozó B120 LifeTresor alkalmazás.

Az online platform egyik alapítója, Tompa Henriette úgy látja, hogy az örökség-tervezés bármely életkorban aktuális, az öngondoskodást és a szeretteinkről való gondoskodást is jelenti.

Webes alkalmazásunkban biztonságos környezetben az élethelyzetünkhöz igazított vagyonlistát készíthetünk, különleges kívánságainkat rögzíthetjük és még emléknaplót is írhatunk – mindezeket meg is oszthatjuk szeretteinkkel. Nagyon örülünk, hogy a nemzetközi banki és biztosítási szakmától is elismerést kaptunk fejlesztésünkre, mely reméljük minél több örökösnek könnyíti meg a hagyatéki eljárás intézését

– húzta alá.