Elindult Magyarország új, bankfüggetlen fizetési módja, a BinX – jelentette be Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezető igazgatója és Kis Ervin Egon, a BinX stratégiai vezetője. A mai naptól minden hazai vállalkozás számára elérhető a BinX, amely a leggyakoribb fizetési műveleteket teszi egyszerűbbé, gyorsabbá, olcsóbbá.

A hazai innováció egyedülálló működési modelljét a Magyar Nemzeti Bank bevonásával alakították ki a tulajdonosok, akik az új fizetési rendszert a XX. E-kereskedelmi konferencián mutatták be. A BinX Zrt. egy Magyarországon bejegyzett és a Magyar Nemzeti Bank engedélyeivel rendelkező elektronikuspénz kibocsátó intézmény (e-money intézmény). Az innováció lehetővé teszi, hogy a hazai vállalkozások fizetési műveleteket bonyolíthassanak saját BinX számlájuk és a pénzügyi rendszer bármely más szereplője között – két BinX számla esetén teljesen díj- és költségmentesen. Mindezt nemcsak a Számlázz.hu-s vállalkozások, hanem a teljes hazai kkv-szektor szereplői számára biztosítja a BinX.

A BinX működési modelljét a Magyar Nemzeti Bank bevonásával alakították ki a tulajdonosok. A modell lényege, hogy a BinX számláját nem egy kereskedelmi bank, hanem a Magyar Nemzeti Bank vezeti. Az ügyfelek pénze egy, a Magyar Nemzeti Bank által vezetett és felügyelt letéti számlára kerül, ezzel teljes fedezetet nyújtva az egyéni számlákon tárolt elektronikus egyenlegekre.

A BinX elérhető a Google Play-en és az App Store-on keresztül. A bevezető időszakban fix 199 Ft/tranzakció áron indíthatnak a rendszerből kifelé menő utalást az ügyfelek, miközben a számla megnyitása, fenntartása vagy a pénzkezelés semmilyen egyéb költséggel nem jár. A BinXesek között a pénzküldés ingyenes, a regisztráció és a számlanyitás akár tíz perc alatt megvan.

A BinX a Revolut és a Wise első hazai alternatívájaként nem kíván a hagyományos bankokkal konkurálni, hitelezni és betétet gyűjteni. Azonban elsődleges platformmá kíván válni a leggyakoribb tranzakciók lebonyolításában a teljes hazai kkv-szektor digitálisan érett szereplői számára. A mi rendszerünkben az ügyfelek pár perc alatt, online, bankfióki sorbanállás nélkül nyithatnak BinX számlát, és semmilyen adatot nem kell megadniuk bejövő számláik kifizetéséhez”

– mondta el Kis Ervin Egon, a BinX társalapítója és stratégiai igazgatója.

A BinX számla hivatalos pénzforgalmi számla, amely a cégkivonaton és az egyéni vállalkozói nyilvántartásban is megjelenik, bármely vállalkozás használhatja elsődleges számlaként is. Mobilapplikáción és webes alkalmazáson keresztül érhető el, kérdés esetén magyar nyelvű ügyfélszolgálat segíti a felhasználókat. Kapcsolódik a BinX számlához egy hagyományos bankszámlaszám, valamint hamarosan rendelhető lesz Mastercard prémium business bankkártya is.

Az ötlet megszületése után három évvel, 2020-ban hozták létre a BinX Zrt.-t a Számlázz.hu alapítói annak érdekében, hogy a Számlázz.hu ökoszisztémán belül egy digitális, integrált és okos fizetési infrastruktúra jöjjön létre. A BinX jelenleg a legnagyobb, magántőkéből megvalósuló hazai fintech startup: a Számlázz.hu alapítók közel 3 milliárd forintot fektettek a cégbe alapítása óta, 2020-tól pedig további 3 milliárdot kisbefektetőktől és intézményi befektetőktől kapott a Zrt., és további tőkebevonás van folyamatban.