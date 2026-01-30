Magyarország bruttó hazai termékének (GDP) volumene a negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,7, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,5 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – írja gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH első becslése szerint az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal bővült.

2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3 százalékkal haladta meg az előző évit.

A statisztikai hivatal közlése szerint a GDP növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a pénzügyi, biztosítási tevékenység és a kereskedelem ágak, valamint az építőipar teljesítménye járult hozzá, míg a legnagyobb mértékben az ipar visszaesése fékezte a gazdaság teljesítményét.

A kormány és a jegybank várakozásait is alulmúlta a friss GDP-adat

A tavalyi évnek nagy reményekkel ment neki a kormány: arról szóltak a hírek, hogy a magyar gazdaság 2025-ben nagyot durrant, 3-6 százalékos növekedést vizionáltak – még a ’25-ös költségvetést is 3,4 százalékos növekedéssel tervezték meg. Ahogy teltek a hónapok, a kormány is visszább vett, majd a legutóbbi, decemberben kiadott előrejelzése már csak 0,5 százalékos növekedést prognosztizált a tavalyi évre.

Hasonló növekedést vártak a jelentősebb nemzetközi szervezetek, intézmények is – erről bővebben itt olvashat –, azaz az előrejelzések meglehetősen visszafogott képet festettek a magyar gazdaságról. A Magyar Nemzeti Bank is nagyobb növekedésre számított: decemberi inflációs jelentésében 0,5 százalékos bővülés szereptelt a prognózisban.