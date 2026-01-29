Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön. A londoni FTSE-100 mutató 0,17 százalék plusszal, a frankfurti DAX-index 2,13 százalék mínusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,06 százalékkal erősödött. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,55 százalékkal csökkent. Milánóban 0,14 százalékos, Madridban 0,17 százalékos veszteséggel zárult a kereskedés.
Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 1,90 dollárral, 2,82 százalékkal, 69,27 dollárra emelkedett a fokozódó geopolitikai bizonytalanság közepette.
Az arany határidős jegyzése 5319,24 dolláron állt unciánként, 0,39 százalékos, 20,96 dolláros gyengüléssel, csütörtökön elért újabb történelmi csúcsát követően.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, februári jegyzésében 2,86 százalékkal emelkedett az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 39,97 eurón állt.
Az európai tőzsdezárás után New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,24 százalékos, az S&P 500-as index 1,00 százalékos mínuszban, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,92 százalékos veszteséggel állt.
