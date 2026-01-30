Hat éve kezdte meg magyarországi működését a Kifli.hu, a cseh Rohlik Group hazai leányvállalata. A vállalat közlése szerint ez idő alatt

több mint 10 millió megrendelést szállított ki, és ma már több százezer magyar háztartást ér el szolgáltatásával.

Egy belső kutatás alapján a Kifli vásárlói egyetlen rendelés alkalmával átlagosan 4–5 órát takarítanak meg a hagyományos bolti bevásárláshoz képest, ami hat év alatt összesen mintegy 40 millió órányi, vagyis közel 4500 évnyi időmegtakarítást jelent.

Az online szupermarket forgalma dinamikusan bővült az elmúlt években. Míg 2020-ban mintegy félmillió rendelést teljesített a vállalat, addig

2025-re az éves rendelésszám közel 3 millióra emelkedett.

Ezzel párhuzamosan az átlagos kosárérték is jelentősen nőtt: az induláskor jellemző 14 ezer forintról mára megközelítőleg 26 ezer forintra. A társaság szerint ez az infláció hatásain túl azt is jelzi, hogy az online bevásárlás a heti nagybevásárlástól a kisebb, pótló jellegű rendelésekig a mindennapi rutin részévé vált számos családnál.

A Kifli.hu kínálata az évek során folyamatosan bővült. A prémium és gourmet termékek mellett a mindennapi bevásárláshoz szükséges, kedvező ár-érték arányú cikkek, saját márkás termékek és speciális, például mentes áruk is elérhetők a platformon. A vállalat Kifli Xtra programja további kedvezményeket biztosít a rendszeresen rendelő vásárlók számára.

Pénzügyi szempontból is jelentős növekedést mutat a cég teljesítménye.

A Kifli.hu árbevétele 2020 és 2025 között közel négyszeresére emelkedett: hat év alatt a 14 milliárd forintról 57 milliárd forintra nőtt.

A társaság 2019 végén indult, működésének első időszaka egybeesett a koronavírus-járvánnyal és a hazai online kereskedelem gyors átalakulásával, amelyben a gyors kiszállítás és a nagybevásárlás digitalizálása egyre szélesebb körben vált elfogadottá.

A vállalat ugyanakkor továbbra is beruházási fázisban van a magyar piacon. A Kifli.hu 2020 és 2024 között összesen 2,8 milliárd forintot fordított fejlesztésekre. Ennek egyik legnagyobb eleme a 2025 végén megnyitott biatorbágyi logisztikai központ, amely értékét tekintve megközelítőleg kétszerese a cég addigi hazai összberuházásának. A beruházás pénzügyi hatása a következő üzleti időszakok eredményeiben jelenhet meg.

Az egyik legfontosabb mérföldkő a második logisztikai központ megnyitása volt 2025 novemberében. Az új egység a régióban egyedülálló automatizálást vezetett be, amely a csúcsidőszakokban is megbízható és gyors kiszolgálást tesz lehetővé

– mondta Szentesi Péter Ádám, a Kifli.hu pénzügyi vezetője. Hozzátette, hogy a szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligencia alapú optimalizálás szintén hozzájárult a működés hatékonyságának javításához és a likviditási helyzet erősítéséhez.

A vállalat szerint az online bevásárlás mára túlmutat a puszta kényelmi szolgáltatáson. „Az egyik legfontosabb visszajelzés számunkra az, amikor a vásárlóink azt mondják, hogy időt nyertek, amelyet arra fordíthatnak, ami igazán számít” – hangsúlyozta Sasvári Szilveszter, a Kifli.hu marketingvezetője. A cég közlése szerint a jövőben is a fenntartható növekedésre és a szolgáltatás további fejlesztésére helyezik a hangsúlyt.