Nem mindig baj, ha a kormányzat nem tartja be a szavát. Így eshet meg ugyanis, hogy a közszolgálati dolgozó kap egymillió forint támogatást. S ezt az ingyenpénzt aztán arra költheti, amire akarja.

Pedig ez a történet nem így indult.

Ahogy arról az Economxon olvashattak, a héten kiderült, hogy 180 milliárd forintot csoportosítanak át a köztisztviselők egymillió forintos támogatására. A Kormányinfón arra kérdeztünk rá, hogy ez a kifizetés milyen hatással lesz a makrogazdasági számokra. Az Index beszámolója szerint Gulyás Gergely válaszában elmondta: „Nincs olyan jellegű becslés, hogy ki mihez kezd a hiteltörlesztésre kapott pénzekkel.”

Ez biztosan élénkíti a fogyasztást, de erről sincsenek kormányzati becslések – tette hozzá.

Februárban szinte a teljes összeget, tehát a 180 milliárd forintot kifizetik – erősítette meg az érdeklődésünkre.

„Sokaknak már meg is érkezett ez az összeg”

– jegyezte meg Gulyás Gergely, majd hozzátette: csak annak a néhány száz vagy néhány ezer embernek folyósítanak később, akik a határidő meghosszabbítása után jelentkeztek.

Abban persze nem lehet vita, hogy a közszolgálatban dolgozók (például: ápolók, gyámügyben dolgozók, orvosok, tanárok, óvónők stb.) minden pénzt megérdemelnek, arról viszont talán érdemes elgondolkodni, hogy miért kell feltétlenül Otthontámogatásként kezelni ezt az egymillió forintos utalást.

Ugyanis 2025. november 25-én a Magyar Közlönyben még valóban leszögezték, hogy ezt a pénzt a hitelekre kell fordítani.

"Az Otthontámogatás

a) hatályos – hitelintézettel kötött – lakáskölcsön-szerződésben foglalt lakáskölcsön-szerződésből eredő tartozás törlesztéséhez vagy zártvégű lízingdíj fizetéséhez, vagy

b) lakóingatlan megszerzéséhez szükséges önerő teljesítéséhez igényelhető.

Az Otthontámogatás kizárólag magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez

a) felhasznált hiteltörlesztéshez vagy

b) szükséges önerő teljesítéséhez – ideértve a lakóingatlan saját célra történő építését vagy építtetését is – használható fel.

Lakástakarékpénztártól felvett lakáskölcsön vagy áthidaló kölcsön esetén az Otthontámogatást

a lakás-előtakarékossági szerződés kedvezményezettje is felhasználhatja a tulajdonában álló vagy tulajdonába kerülő, illetve épülő magyarországi lakóingatlanra felvett fennálló kölcsönszerződéséhez szükséges önerő biztosítására, ilyen ingatlanra kötött és ezen ingatlan megszerzésére irányuló kölcsönszerződésben foglalt törlesztési kötelezettség teljesítésére, továbbá az áthidaló kölcsönhöz kapcsolódó megtakarítás teljesítésére."

Aztán a november 27-ei Kormányinfón szintén az Economx kérdésére Gulyás Gergely azt mondta, a miniszterelnök által bejelentett program fontos segítség azoknak, akik a közszolgálatban dolgoznak. Az otthontámogatás a lakáshitel törlesztésére vagy pedig új lakáshitel önrészének kifizetésére költhető. Tanárok, rendőrök, katonák, ápolók, orvosok és más köztisztviselők vehetik majd igénybe – mondta.

Így jutottunk el 2026 januárjáig, amikor most már egyértelmű, hogy „a lakáshitel törlesztéshez vagy új lakáshitel önerőjéhez nyújtott Otthonteremtési támogatás szabadon felhasználható. Annak igazolására, hogy a támogatást önerőként vagy a havi törlesztésre használta fel, nincs szükség”.

Egyébként az is érdekes, hogy a vonatkozó kormányrendelet (361/2025. - XI. 25.) azon szakasza, amely a támogatás célját rögzíti, még érintetlen. A legfrissebb, indén január 26-ai Közlönyben sem módosították azt, azonban most már úgy hivatkoznak az Otthontámogatásra, mint ami egy évi nettó 1 millió forintos vissza nem térítendő támogatás a közszolgálatban dolgozók legszélesebb köre számára.