Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egy májhasznú lúd telepen igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. Az érintett állomány felszámolása jelenleg folyamatban van. A Nébih ismételten felhívja a figyelmet a járványügyi előírások maradéktalan betartására.

A madárinfluenzát a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaföldváron, mintegy 17 660 egyedet számláló lúd állományban erősítette meg a Nébih laboratóriuma. A betegség jelenlétére a kissé megemelkedett elhullás és idegrendszeri tünetek hívták fel a figyelmet. A levett mintákból a vírus H5N1 altípusa volt kimutatható.

A telep körül három kilométeres sugarú védőkörzetet és kiterjesztett megfigyelési körzetet jelölt ki a hatóság. Az állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás jelenleg is zajlik.

A betegség jelentkezésének és tovább terjedésének megelőzése a teljes baromfi ágazat szempontjából kulcsfontosságú – írta a hatóság. Az állattartó telepeken nélkülözhetetlen a járványvédelmi intézkedések maradéktalan betartása. Továbbá fontos a vadmadaraktól történő átfertőződés megakadályozása, az állattartók és állatorvosok ébersége, valamint gyanú esetén a gyors mintaküldés és az ilyenkor szokásos protokollok betartása.

A madárinfluenzával kapcsolatos folyamatosan frissülő információk, a Nébih tematikus aloldalán folyamatosan elérhetők.