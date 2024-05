Három órán át tartó licitharcot hozott a Virág Judit Galéria 75. tavaszi aukciója, amelyen Gábor Jenő egyik főműve is kalapács alá került: a festményt 80 millió forintnál ütötte Kelen Anna árverésvezető. A legnagyobb szenzációt Kondor Béla négy évtizede nem látott festményének feltűnése keltette, a kép 85 millió forintért talált új tulajdonosra. Az elmúlt évek trendjeinek megfelelően most is rengeteg online licit érkezett a világ minden tájáról: Amerikából, Svájcból és Angliából is.

Nagy érdeklődés övezte Kondor Béla Két fej (Modell eresztés) című ikonikus festményét, amely negyven év után tűnt fel váratlanul a piacon. Az 1958-ban készült remekművön a teljes kondori eszköz- és szimbólumtár, játék és technika ötvözete látható a ragyogó arany háttér előtt.

A fiatalon elhunyt, értékes életművet maga után hagyó Kondor Béla alkotása 38 millió forintos kikiáltási árról indulva egészen 85 millió forintig menetelt.

Ez az este a művészeti szenzációkról szólt: a tételek között szerepelt Gábor Jenő egyik főműve is, amely bármelyik múzeum gyűjteményének féltett darabja lehetne. A Július 14. Párizsban című monumentális festmény az art deco egyik mesterműve. A látványos és színes alkotáson egy utcabál elevenedik meg az ember szeme előtt. A ‘20-as évek végén keletkezett festmény 80 millió forintért kelt el.