A tavalyi év utolsó negyedévében az álláshirdetések száma országosan 3,7 százalékkal csökkent az előző év ugyanezen időszakához képest, lokáció szerint azonban növekedés tapasztalható a legtöbb vármegyében. A legnagyobb arányban Nógrád vármegyében ugrottak meg a hirdetésszámok, itt ugyanis több mint kétszer annyi álláshirdetést adtak fel a cégek, mint egy évvel korábban. Ezt Tolna követi 38 százalékos, Somogy 28 százalékos, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg 27 százalékos emelkedéssel.

Ugyanakkor egyes régiókban visszaesés tapasztalható: Budapest 12, Pest és Fejér 9, Vas vármegyében pedig 4 százalékkal csökkent a pozíciók száma.

A Profession.hu közleménye szerint a legnagyobb mértékben az egészségügy és a gyógyszeripar területén nőtt a nyitott pozíciók száma, közel 130 százalékkal 2024 negyedik negyedéhez képest. Ezt az IT, programozás, fejlesztés 19 százalékos, valamint a fizikai, segéd- és betanított munkák 11 százalékos bővülése követte.

Ugyanakkor a legnagyobb csökkenést, hasonlóan a harmadik negyedévhez, a vendéglátás, hotel és idegenforgalom mutatta, mintegy 51 százalékkal. Az ügyfél- és vevőszolgálat 27 százalékos, a jog, jogi tanácsadás területén 26 százalékos a visszaesés.

A közleményben azt írják, hogy 2025-ben folytatódott a csökkenő trend az álláslehetőségek tekintetében, miközben az állásjelentkezések száma folyamatosan emelkedett - egészen a negyedik negyedévig. Ekkor ugyanis 16 százalékkal esett vissza a jelentkezések száma az előző év utolsó negyedéhez képest.