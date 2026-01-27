Donald Trump amerikai elnök kormánya visszahívja az amerikai Vám- és Határőrség (CBP) minnesotai műveleteit irányító parancsnokot, Gregory Bovinót, miután a szövetségi ügynökök közelmúltbeli fellépése során két amerikai állampolgárt is lelőttek Minneapolisban - írta a Reuters.

A döntésre azután került sor, hogy Trump telefonon tárgyalt Tim Walz Minnesota demokrata kormányzóval, aki korábban is élesen bírálta a szövetségi beavatkozást. Walz egyébként Kamala Harris alelnökjelöltsége idején volt Trump egyik fő ellenfele a 2024-es választásokon.

A visszahívást Jacob Frey, Minneapolis demokrata polgármestere megerősítette az X-en - írta az n-tv.de német hírportál.

Minneapolisban azt követően szabadultak el az indulatok, hogy a múlt héten a határőrség ügynökei lelőttek egy 37 éves kórházi ápolót, Alex Prettit. Néhány héttel korábban pedig az ICE egyik ügynöke a 37 éves Renee Nicole Goodot lőtte le Minneapolisban egy beavatkozás során.

A Trump-kormány több ezer szövetségi ügynököt vezérelt a városba, részben a CBP, részben az ICE tagjait, hivatalos feladatuk az illegális bevándorlók felkutatása és a bűncselekmények megakadályozása volt. Gregory Bovino kulcsszereplője volt a műveleteknek, „a szövetségi műveletek arca” lett. Pretti halála után Bovino egy interjúban azt mondta, hogy szerinte az ügynökök voltak az „áldozatok”.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Minnesotába küldi a határokért és kitoloncolásokért felelős különmegbízottját, hogy személyesen felügyelje a hatóság munkáját.