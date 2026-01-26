A hétfői adatok szerint a múlt héten ismét a Fix Magyar Állampapírt keresték leginkább a lakossági befektetők. A 7 százalékos éves kamat 44 milliárd forintnyi friss tőkét vonzott, míg a Magyar Állampapír Pluszból 17 milliárd forintnyi fogyott. A harmadik legnépszerűbb termék a Kincstári Takarékjegy volt, ebből 13,6 milliárdnyit adott el a kincstár, illetve a forgalmazó bankok.

Az Államadósság Kezelő Központ múlt héten frissítette az állományadatokat is, megtörtént a nagy váltás az élen, a Fix MÁP-ban lévő befektetések értéke (3746 milliárd forint), megelőzte a korábban minden népszerűségi listát vezető, inflációkövető Prémium Magyar Állampapírét (3651 milliárd forint).

Tavaly 3251 milliárd forinttal csökkent a lakossági PMÁP állomány, lejáratok, visszaváltás vagy állampapírcsere után. A pénz egy része Fix MÁP-ba került, itt a befektetések 2025-ben 2635 milliárd forinttal növekedtek.