Hétfő délelőtt 322 forintért adnak egy dollárt a bankközi devizapiacon, ilyen olcsó utoljára Putyin háborújának első napjain volt: 2022 februárban. A csúcson 450 forintot kértek a dollárért, azóta 28 százalékkal csökkent a dollár-forint keresztárfolyam.

A dollár-forint árfolyam alakulása

A mai és az elmúlt hetek mozgása persze nem a magyar fizetőeszköznek köszönhető, minden a dollár gyengüléséről szól. Hétfőn az euró-dollár 1,19 felett is járt, szeptember óta először. Azt megelőzően pedig 2021 őszén járt ilyen magas szinten a devizapár.

A dollárnak az sem tett jót, hogy Donald Trump megfenyegette Kanadát, hogy az USA 100 százalékos büntetővámot vethet ki az importra, ha az északi szomszéd kereskedelmi megállapodást köt Kínával. Trump szerint Kína Kanadát akarja felhasználni az amerikai vámok kikerülésére.

A befektetők láthatóan óvatosak a dollár melletti vételi pozíciók felvételével. Egyrészt bizonytalanságban tartja őket a Fed új elnökének személye és a várható monetáris politikai pálya.

Másrészt egyre több hír érkezik arról, hogy a Fed és a japán jegybank összehangolt intervenciót hajthat végre, hogy megállítsák a jen gyengülését. Erre a találgatásra a jen november óta a legerősebb formába került a dollárral szemben. A dollárindex (árfolyam, hat valutából álló kosárral szemben) szintén 4 hónapos mélypontra került.

Sőt, a találgatások szerint a Bank of Japan már pénteken interveniálhatott, amikor a dollár-jen 159 fölé került: ez a jengyengülés már túlzó lehetett a monetáris politika irányítói számára. Pénteken a Fed a New Yorki bankokhoz fordult, azt akarták kideríteni, mekkora nyitott pozíciókkal rendelkeznek a dollár/jen devizapárban. Egyelőre az is reális variáció, hogy a Fed nem tervez beavatkozást, csak a japán jegybank kérésére mérte fel a pozíciókat.

A dollár-jen árfolyama a pénteki kereskedésben a 159-es szintről 156 alá zuhant, a mozgás hétfőn is folytatódik: a jegyzés 154 alá esett.