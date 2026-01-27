Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 381,59 forinton jegyezték hét órakor, magasabban a hétfő esti 381,21 forintnál.
A dollár jegyzése 320,75 forintról 321,31 forintra emelkedett, a svájci franké viszont 413,54 forintról 413,27 forintra gyengült.
Az euró árfolyam 1,1878 dollárra változott a hétfő esti 1,1885 dollárról.
