A testület legutóbb decemberben tárgyalt a jegybanki alapkamatról, annak szintjét egyhangú szavazással 6,50 százalékon hagyta. Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt.

Legutóbb 2024 szeptemberében változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.

Varga Mihály jegybankelnök a legutóbbi döntést követő sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy

a monetáris óvatosság továbbra is indokolt, jóllehet az infláció a vártnál kedvezőbben alakult.

Az infláció éves üteme idén 3,2 százalék, 2027-ben 3,3 százalék lehet, a 3 százalékos jegybanki cél a következő év második felében teljesülhet fenntartható módon. Ennek elérése iránt az MNB Monetáris Tanácsa továbbra is elkötelezett, a makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat folyamatosan értékelve ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről – tette hozzá.