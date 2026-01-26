Legújabban a GLS futárszolgálat nevében küldenek hamis SMS-eket a csalók magyarok tömegeinek. A szöveges üzenet egy +63 kezdetű, Fülöp-szigeteki telefonszámról érkezik és magyarul íródott. A csalók arról értesítik potenciális áldozatukat, hogy hiányos cím miatt nem tudták kézbesíteni a megrendelt csomagot, és kérik a cím kiegészítését. Az üzenet így szól:

"Értesítjük, hogy csomagja beérkezett a helyi raktárunkba. A kézbesítés a hiányos címadatok (utca, házszám) miatt nem volt végrehajtható. Kérjük, 24 órán belül adja meg a teljes kézbesítési címet az alábbi oldalon. Sikertelen címmegerősítés esetén a küldeményt visszaküldjük a feladónak”.

Aláíróként pedig a GLS Hungary szerepel.

A csaló SMS-ben egy linket is megadnak, amely egy, a hivatalos GLS-honlaphoz hasonló áloldalra vezet. Itt egy újabb felszólítást adnak a pontatlan címre hivatkozva az adatok kiegészítésére, majd ha ez megtörténik, a csomag kézbesítéséért 190 forintos szolgáltatási díjat kérnek, bankkártyás fizetéssel.

Aki itt megadja a kártyaadatait, nemcsak 190 forintot, hanem jóval nagyobb összeget veszíthet, akár az összes pénzt leemelhetik a bankszámlájáról

- hívta fel a figyelmet a Dívány.