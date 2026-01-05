Jelentős erősödés után 385,4-en zárta az évet az euró-forint és 328,4-en a dollár-forint árfolyama, ezzel a magyar deviza 6,3 százalékkal értékelődött fel a közös európai pénzzel és 17,4 százalékkal a dollárral szemben.

Az Economx által megkérdezett elemzők szerint erősen valószínűtlen, hogy 2026-ban hasonló elmozdulások történjenek a devizapiacon. Sőt az általunk – kilenc elemzői célárból – készített konszenzus alapján 393,8-es euró-forint árfolyamra számíthatunk 2026 végére. Ha így alakul, akkor 2,2 százalékos forintgyengülést hozhat az újév.

Az év végére 370 és 420 közt szóródnak a várakozások a Refinitiv adatai szerint

Az Economxnak Jobbágy Sándor, a Concorde vezető makrogazdasági elemzője elmondta, a magyar parlamenti választások, az orosz-ukrán béketárgyalások és a makrogazdasági bizonytalanságok miatt összességében inkább egy +/-10 forintos valószínűségi sávval érdemes kalkulálni az év végére várható célárak, pontos előrejelzések helyett.

Az MNB meglepő húzása sok mindent felülírhat

Jobbágy Sándor hozzátette: a monetáris politika a múlt hónapig a forint erősödését támogatta, de a december 16-i kamatdöntés utáni kommunikáció nagyobb bizonytalanságot hoz a 2026-os monetáris politikai várakozásokba, nem zárva ki a korábban vártnál hamarabb érkező kamatcsökkentést és a forint vártnál korábbi gyengülését.

Az áprilisi parlamenti választás is átírhatja az EURHUF pályát, ami a 2023 őszi lengyel választások idején látott zloty volatilitáshoz hasonló mozgást eredményezhet. 2026 első felében 375-395 közötti euró-forint sávra, utána trendszerű forintgyengülésre számítunk. Várakozásunk szerint ez azonban még mindig az euró-forint kamatkülönbözetnél kisebb leértékelődés lenne a jelenlegi szintekhez képest.

- fogalmazott a Concorde vezető makrogazdasági elemzője.

Magas az alapkamat, veszi a forintot a forró tőke

Virovácz Péter, az ING Bank senior közgazdásza azt emelte ki lapunknak, hogy rövid távon nincs vége a carry ügyleteknek, emiatt 2026 első hónapjaiban a 370-375-ös sávba kerülhet az euró forint árfolyama, különösen, ha kézzelfogható előrelépés történik az orosz–ukrán fegyverszüneti/békétárgyalásokon. A tavasszal esedékes választások közeledtével a devizapiaci kilátások egyre bizonytalanabbá válnak. Itt indokolt lehet a forint erősödésén elért profit realizálása, ezek a lépések a következő féléves időtávon visszakorrigálhatják az árfolyamot 380-385 közé.

Bosnyák Zsolt, Equilor Alapkezelő szenior portfólió menedzsere pedig úgy érvelt itt, hogy

a jelenlegi szintről nem feltétlen fog bekövetkezni jelentős forinterősödés, ugyanakkor a hazai fizetőeszköz tartása továbbra is vonzó maradhat a magas kamatkülönbözet (carry) miatt. Ezért érdemes lehet 2026-ban forintban megtakarítani, ugyanis az új jegybanki vezetés héjább monetáris politikája egyenesen attraktívvá teszi a hazai fizetőeszközt. Kockázatként érdemes megemlíteni a jövő áprilisi magyar választásokat, mely jelentős volatilitást vihet a forint és egyéb más magyar eszközök árfolyamába.

Decemberben így érveltek az elemzők

a forint erősödése mellett:

magas magyar kamatszint (6,5 százalék)

elnökváltás jön a Fed élén, várhatóan alacsonyabb dollárkamattal

kormányváltás pozitív hatása (a Bank of America prognózisa 360-as euró-forint)

vámháborús feszültség enyhülése

stabil folyó fizetési mérleg

ezek miatt viszont gyengülhet a magyar deviza: