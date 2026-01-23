A humanitárius szervezet az MTI-vel azt közölte, hogy ismeretlen személyek a nevükkel jogtalanul visszaélve telefonon keresztül kérnek pénzbeli adományt a hívott féltől.

A közlemény szerint "Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező humanitárius szervezete mindig a hivatalos felületein teszi közzé a híreit". Azt kérik mindenkitől, hogy "minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak, a www.voroskereszt.hu oldalról vagy a szervezet közösségimédia-felületeiről; a szervezet valamennyi adományozási lehetősége megtalálható a hivatalos honlapon.

A Magyar Vöröskereszt adományvonala a 1359, ennek hívásával vagy az ADOMANY szó SMS-ben való elküldésével bárki támogathatja 500 forinttal a szervezetet. Azonban se erről, se más telefonszámról a Magyar Vöröskereszt nem kezdeményez telefonhívást lakossági adománygyűjtésre, se pénzügyi befektetési lehetőséget nem hirdet – írják.

Ne kattintson! Egy rossz mozdulat és minden adata odalesz

Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább. Most éppen a NAV nevében bombázzák az embereket csaló e-mailekkel az adathalászok. Az adóhatóság azonban soha nem küld mailt vagy sms-t, mindig hivatalos tárhelyen keresztül vagy postai levélben kommunikál az ügyfelekkel.