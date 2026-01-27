Kedden napközben a látási viszonyok javulnak, és a felhőzet is csökken, egyre nagyobb területen kisüt a nap, azonban kisebb körzetekben maradhatnak tartósan borult, párás részek is. Reggelre a Tiszántúlon is megszűnik az eső. A ködös tájakon szitálás, néhol ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, elsősorban a magasabban fekvő helyeken fordulhat elő szélélénkülés. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között várható, de a tartósabban felhős, párás részeken egy-két fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére -4 és +3 fok közé csökken a hőmérséklet - közölte a HungaroMet.

Szerdára ismét visszatér az erősen felhős, borongós idő. Napközben helyenként, késő délután, este dél, délnyugat felől egyre többfelé eredhet el az eső, illetve az Északi-középhegységben havas eső, hó is hullhat. A déli-délkeleti szél főként a Dunántúl északi, északnyugati felén lehet élénk, néhol erős. A csúcshőmérséklet 1 és 10 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében lesz a leghidegebb, délen és a Dunántúlon legenyhébb az idő.

Csütörtökön egyre inkább az északi, északkeleti tájakra korlátozódik a csapadék. Az eső mellett az Északi-középhegységben havas eső, hó is hullhat. A Dunántúlon és délen ugyanakkor felszakadozhat a felhőzet, kisüthet a nap. Csak helyenként nyugaton és északkeleten lehet élénk az északi-északkeleti szél. Kora délután 1-12 fok várható, északon lesz hidegebb, délen enyhébb az idő.

Pénteken is a felhők lesznek túlsúlyban és főként az ország nyugati, délnyugati felén fordulhat elő eső, a Bakonyban és a Mecsekben havas eső, hó. Keleten, északkeleten élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel -3, +2, napközben 1-8 fok valószínű - olvasható az Időkép előrejelzésében.