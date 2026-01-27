Donald Trump a Truth Socialon jelentette be, hogy megemeli a dél-koreai vámokat 25 százalékra, arra hivatkozva, hogy az ország parlamentje eddig nem szavazta meg a két ország közötti tavaly októberi kereskedelmi egyezményt. Az intézkedés főként az autó- és elektronikai exportot érinti.

Szöul meglepetéssel fogadta a döntést: a dél-koreai elnöki hivatal közölte, hogy előzetesen nem kaptak tájékoztatást a vámemelésről, nem tudnak semmit a döntés részleteiről. Jelezték azt is, hogy a jelenleg Kanadában tartózkodó kereskedelmi miniszter a lehető leghamarabb Washingtonba utazik, hogy tárgyaljon az amerikai kereskedelmi miniszterrel - írta az n-tv.de német hírportál.

Donald Trump bejegyzése a közösségi oldalán Kép: Economx

A tavaly októberi megállapodás értelmében az Egyesült Államok és Dél-Korea csökkentette volna a kölcsönös vámtételeket, így az autók vámját 25 százalékról 15 százalékra mérsékelték volna. Emellett a dél-koreai befektetési terv 350 milliárd dollár értékű beruházást irányozott elő, ebből 150 milliárd dollár a hajógyártásban való együttműködést szolgálta.

A dél-koreai autóipar, különösen a Kia és a Hyundai, az ország USA-ba irányuló exportjának közel 27 százalékát adja, és az export közel fele az Egyesült Államokba irányul. A gépjárművek mellett a félvezetők és az elektronikai termékek is jelentős szerepet játszanak a kereskedelemben. A magasabb vámtétel visszaállítása hátrányosan érintené a dél-koreai exportot olyan gazdaságokkal szemben, mint Japán és az EU, amelyekkel szintén 15 százalékos vámtételről állapodtak meg az USA-val.

A vámot az USA-ba érkező dél-koreai árukat behozó amerikai cégek fizetik, de a költséget gyakran a fogyasztókra hárítják.