Az Evian és az Activia joghurtok gyártója pénteken este bejelentette, hogy nagyon korlátozott számú, meghatározott tétel csecsemőtápszert hív vissza, követve a konkurens Nestlé és a francia tejipari óriás Lactalis lépéseit.

A Danone részvényei hétfő reggel 5,9 százalékkal estek, folytatva a múlt héten megkezdett, több mint 10 százalékos zuhanást – írja a Financial Times.

A vállalat Szingapúrban és Európában hívta vissza a termékeit, mert azok a cereulid nevű hányást és hányingert okozó toxinnal lehetnek szennyezettek.

Az ír élelmiszerbiztonsági hatóság (FSAI) az ír Danone-gyárból származó tételek visszahívását kérte, és jelezte, hogy ez a visszahívás ugyanahhoz az ARA-olajhoz köthető, mint a Nestlé és a Lactalis korábbi visszahívásai.

A Danone közleményben tudatta, hogy a rutinellenőrzések és a további célzott elemzések eredményei alapján a termékei biztonságosak és teljes mértékben megfelelnek az összes vonatkozó biztonsági előírásnak.

A Nestlé az elmúlt hetekben globális visszahívást indított a csecsemőtápszer-termékeire vonatkozóan, amely elemzők szerint akár 1,6 milliárd euróba, vagyis a csoport árbevételének 1,7 százalékába is kerülhet a vállalatnak. Ugyanakkor a vállalat nem számít jelentős pénzügyi hatásra.