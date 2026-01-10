A miniszterelnök-helyettes a Fidesz-kongresszuson tartott beszédében Pió atyát idézve azt mondta, Magyarország egy olyan kalitka, amiből egy gyönyörű madár fog felszállni. Szerinte ez a prófécia talán most teljesedik be.

Megnyugtatásul közölte, hogy mindig is nagy világvallásként ismerte el az iszlámot, azonban elég volt 150 évnyi török hódoltság, ellen kell állni a migrációnak és a gendernek is.

Úgy fogalmazott, a tapasztalat azt mutatja, hogy aki háborút akar, az háborúban is pusztul el, a béke mellett pedig eddig csak Magyarország és a Vatikán állt, ehhez csatlakozott Donald Trump is.

Semjén Zsolt annak is hangot adott, hogy hány templomot újított fel a kormány, hangsúlyozva, se mecset, se pláza nem lesz egyikből sem.

Arra is rámutatott, hogy teljes vallásszabadság van Magyarországon, azonban, utalva Dobrev Klárára, „Lady Macbeth vezetésével” az ellenzék megtámadta a gyónási titkot, ezt utoljára Hitler és Sztálin tette meg.

Van egy másik csoport is szerinte, amelyik az egyházak ellen mesterkedik és ugyanez a „politikai szekta” a külhoni magyarok szavazati jogát is elvenné és kémpártnak nevezi a külhoni magyarok képviselőit.

Semjén azt mondta, emlékezni kell az elért eredményekre.