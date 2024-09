Biztonságosabb, stabilabb lesz a tervezett áramszünet után a visszakapcsolt elektromos hálózat – ezt ígéri az E.on közleményében. A hálózatok folyamatos karbantartására és fejlesztésére kerül sor a Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, sok esetben ezeket a beavatkozásokat áramszünet nélkül el tudják végezni az E.ON szakemberei, egyes munkákhoz azonban – biztonsági, életvédelmi okokból – néhány órára le kell kapcsolni a hálózatot.

Az E.ON Hungária Csoport 2024-ben 150 milliárd forintot fektet be hálózatai fejlesztésébe részben saját, részben európai uniós forrásokból, és kétszer annyi komplex hálózatfejlesztést és beruházást hajt végre, mint az előző év azonos időszakában, hogy még magasabb színvonalú, nagyobb kapacitású villamosenergia-ellátást biztosíthasson.

Az összesen 150 milliárd forintból végzett hálózatfejlesztési munkálatok során:

megújítják a berendezéseket,

karbantartást végeznek,

gallyazzák a vezetékhez hozzáérő, veszélyes fákat,

új gólyafészektartókat telepítenek,

és kapacitást is bővítenek, például új elosztóberendezéseket, trafóállomásokat telepítenek vagy nagyobb kapacitású transzformátort építenek be.

A fejlesztések révén az új ügyfelek és az új napelemesek könnyebben csatlakozhatnak a hálózatra.

Mint írják, stabilabb működésre, kevesebb üzemzavarra, kevesebb váratlan áramkimaradásra kell majd számítani a jövőben. A régi tartóoszlopok- és villamosvezetékek cseréjéhez vagy új modern hálózat szakaszok építéséhez akár kétszer nyolcórás áramszünetre is szükség lehet egy-egy körzetben, de a kisebb munkákhoz is kikapcsolják majd az áramot egy-egy alkalommal 6-8 órára.

Az áramszünetek jellemzően 8-16 óra között lesznek, mint írták, amikor a legkevesebben vannak otthon, és még nincs „áramcsúcs”.

Hozzátették, hogy az üzemszünetek az előrejelzettnél rövidebbek is lehetnek majd, és nem kell félni attól, hogy ennyi idő alatt leolvad a hűtő, mert a modern berendezések 16-24 óráig is képesek őrizni a hideget.