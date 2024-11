Nem dőlhetünk hátra, a WHO szerint marad a szükséghelyzet

Felülvizsgálta a korábbi döntést a WHO és úgy látta jónak, ha továbbra is fenntartja a szükséghelyzetet, amelyet még a nyár folyamán rendelt el. Az idén már több mint 46 ezer megbetegedést észleltek, a legtöbbet Kongóban, és ezren bele is haltak a kórba.