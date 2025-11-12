A neves befektető, aki immár 95 éves, idén tavasszal megrengette az üzleti világot azzal, hogy bejelentette, az év végén lemond vezérigazgatói posztjáról. Hétfőn közzétett levelében azt írta, hogy abbahagyja a Berkshire éves jelentésének írását is, és a cég éves részvényesi közgyűlésén sem mond hosszú beszédeket, de csak „valamennyire” hallgat.

„Továbbra is beszélni fogok önökkel és a gyermekeimmel a Berkshire-ről az éves hálaadásnapi üzenetemben” – írta, hozzátéve, hogy nagyra értékeli részvényesei nagylelkűségét, és örömmel tartja velük a kapcsolatot. Buffett emellett dicsérte utódját, Greg Abelt. „Nem tudok elképzelni olyan vezérigazgatót, vezetési tanácsadót, akadémikust, kormánytagot – nevezzék meg bárkit –, akit Greg helyett választanék” – idézte a Business Insider.

95 éves élete során Buffett nemcsak legendás befektetőként építette fel hírnevét, hanem olyan személyként is, aki ismeri a jobb élet titkait. Ezért üzenetei mindig nagy érdeklődésre tartanak számot, nem csak azoknak, akik befektetési tanácsot keresnek.

Buffett most időt szakított arra, hogy visszatekintsen élete történetére, és biztosította rajongóit arról, hogy még van idejük megtenni és megszerezni a kívánt dolgokat.

„Örömmel mondhatom, hogy jobban érzem magam életem második felében, mint az elsőben” – írta, és azt tanácsolta, senki se ostorozza magát a múltbeli hibák miatt. „Tanulj legalább egy kicsit belőlük, és lépj tovább. Soha nem késő fejlődni.”

Az Omahai Bölcs, ahogy hívják, úgy fogalmazott, mindenki döntse el, mit szeretne, hogy a gyászjelentésében szerepeljen, és élje az életét annak megfelelően. Warren Buffett hozzátette, az egyik módja annak, hogy utánozzuk azokat az embereket, akiket a legjobban csodálunk: „Nagy gonddal válaszd ki a hőseidet, majd utánozd őket. Soha nem leszel tökéletes, de mindig jobbá válhatsz” – írta.

Egy másik módja az ambícióink újragondolása. „A nagyságot nem hatalmas pénzösszegek felhalmozásával, nagy nyilvánossággal vagy nagy kormányzati hatalommal lehet elérni” – írta Buffett. „Ha bármilyen módon segítesz valakinek, a világnak segítesz. A kedvesség semmibe sem kerül, de felbecsülhetetlen” – jegyezte meg.

Függetlenül attól, hogy milyen céljaink vannak, nem hibázhatunk, ha betartjuk az „aranyszabályt”, miszerint másokkal – pozíciójuktól függetlenül – úgy bánjunk, ahogyan szeretnénk, hogy velünk is bánjanak. „Ne feledd, hogy a takarítónő is ugyanolyan ember, mint az elnök” – írta.

A leköszönő Berkshire-i vezető, akinek vagyona körülbelül 150 milliárd dollár, azt mondta, hogy „felgyorsítja” azt, hogy vagyonát három gyermeke – Susie, Howard és Peter – alapjaiba utalja, mivel ők a 60-as éveik végén és a 70-es éveik elején járnak. „A gyermekeim most vannak tapasztalat és bölcsesség tekintetében a csúcson, de még nem érték el az öregkort” – mondta.