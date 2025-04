Az előretörése kísérlet annak ellenére történt meg, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök húsvéti tűzszünetet hirdetett – tette hozzá Zelenszkij.

Mint fogalmazott, „az orosz hadsereg húsvét reggele óta megpróbálja a tűzszünet látszatát kelteni, de egyes területeken nem mond le azokról az egyéni kísérletekről, hogy előrenyomuljon és veszteségeket okozzon Ukrajnának".

Az ukrán erők elmondása szerint vasárnap 59 esetben jelentettek orosz bombázást és öt támadási kísérletet – írja az MTI.

Zelenszkij hangsúlyozta, Oroszországnak teljes mértékben be kell tartania a tűzszünetre vonatkozó feltételeket. Megerősítette, hogy Kijev hajlandó a tűzszünetet 30 nappal meghosszabbítani, de amennyiben Oroszország vasárnap is folytatja a támadásokat, Ukrajna is hasonlóképpen fog cselekedni.