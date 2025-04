Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter válaszolva Vlagyimir Putyin orosz elnök húsvéti tűzszünetére arról beszélt, hogy Ukrajna 30 napig tartó általános tűzszünetet szeretne látni a frontvonal minden szakaszán.

Az Ukrainszka Pravda beszámolója szerint a kormányfő elmondta, hogy

A tárcavezető felszólította Ukrajna nemzetközi partnereit, hogy legyenek éberek, mivel Oroszország tettei nem tükrözik a Kreml szavait.

Mindeközben a BBC-nek arról számolt be egy magas rangú ukrán katonai vezető, hogy Vlagyimir Putyin bejelentése után néhány perccel az ukrán csapatok is parancsot kaptak az orosz elleni támadások leállítására.

Elmondása szerint a döntés teljesen váratlanul ért mindenkit a fronton annak ellenére, hogy a többség támogatta a tűzszünetet.

A név nélküli forrás szerint az ukrán vezetéstől azt az utasítást kapták, hogy rögzítsék a tűzszünet megsértését felvételekkel, amennyiben pedig szükségesnek érzik, akkor viszonozzák a tüzet.

Vlagyimir Putyin szombat délután jelentette be, hogy szombaton magyar szerint 17 órától vasárnap 23 óráig orosz részről humanitárius megfontolásokból húsvéti tűzszünetet hirdetnek. Az orosz elnök felszólította Ukrajnát, hogy ők is tartsák magukat ehhez.

Volodimir Zelenszkij ukrán első körben arról posztolt, hogy az „Ukrajna égboltján tartózkodó orosz drónok megmutatják Putyin valódi hozzáállását a húsvéthoz és az emberi élethez”.

Később azonban már azt írta az X-en, hogy

Az ukrán államfő megismételte a minisztere szavait, miszerint a 30 napos feltétel nélküli tűzszünetre vonatkozó javaslatra Oroszország 39 napja nem válaszolt.

„Ha valóban teljes tűzszünet lép életbe, Ukrajna azt javasolja, hogy azt hosszabbítsák meg április 20-án túlra is. Ez lenne az, ami megmutatná Oroszország valódi szándékait – mert 30 óra elég a címlapokra, de nem elég a valódi bizalomépítő intézkedésekhez. 30 nap viszont esélyt adhatna a békének” – jelentette ki.

Azt azonban leszögezte, hogy az orosz támadások a front több részén is folytatódtak, ennek kapcsán arra tett ígéretet, hogy az ukrán védelmi erők racionálisan fognak cselekedni, válaszolni fognak.

The corresponding proposal for a full and unconditional 30 days ceasefire has gone unanswered by Russia for 39 days. The United States made this proposal, Ukraine responded positively, but Russia ignored it.



If Russia is now suddenly ready to truly engage in a format of full and…