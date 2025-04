Kijev egyik könnyűipari létesítményében a háború kitörésének évében havonta 30 drónt gyártottak, és ez a szám mostanra 1300-ra emelkedett.

A háború kezdetén még az amerikai és az európai ellátástól függtek Ukrajna harci képességei, mostanra azonban a termelés évi 1 milliárdról 35 milliárdra rúgott az iparágat felügyelő elnöki tanácsadó, Olekszandr Kamishin szerint. Ennek dacára még mindig nagy hiányosságokkal küzd az ukrán hadsereg, mivel például továbbra sem képes olyan rendszereket legyártani, amelyeket a beérkező orosz rakétákat elfogják. Emellett a másik probléma, hogy rosszul kezelik és mozgósítják az emberi erőforrást a frontvonalon.

Ugyanakkor a legsúlyosabb problémája Ukrajnának politikai jellegű – írja a The Economist cikke alapján az Index. Az ukránok a háború kitörése óta sok dilemma előtt állnak, ugyanis ha a kormány inkompetenciájára, a rossz gazdálkodására vagy a korrupcióra felhívják a figyelmet, akkor azzal kockára teszik a nemzetközi támogatás aláásását.

Ugyanakkor a hallgatás már azt jelentené, hogy elfogadják Zelenszkij egyre nagyobb hatalmi monopóliumát, ami a háborús erőfeszítést és az állam hatékonyságát ássa alá – áll a szemlében.

A cikk szerint ha nehéz volt az ukrán elnököt kritizálni, mielőtt Donald Trump lediktátorozta volna őt, akkor ez mostanra már szinte lehetetlen. Az egyik tisztviselő viccesen úgy fogalmazott, hogy az ukránok annyira összefogtak Zelenszkij körül, hogy a politikus a jelek szerint fontolóra vette a választások megtartását.

Ennek jegyében pedig úgy tűnik, rövidebb pórázon tartják az állampolgárokat, februárban például a legnagyobb ellenzéki pártot vezető Petro Porosenkót nem részletezett „nemzetbiztonsági fenyegetés” miatt megbüntették, vagyonát befagyasztották. Emellett „hazaárulással” is vádolják egy olyan jogi ügyben, amely a kritikusok szerint jogtiprásnak tűnik.

Emellett civil aktivistákba is beleállhattak a jelek szerint: Vitalij Sabunin, a korrupcióellenes „keresztes lovag”, aki a háború első napjaiban vonult be, miközben az ukrán védelmi minisztériumban elkövetett korrupciós ügyeket is leleplezte, már régóta célpont.

Bár az ukrán politika messze áll az oroszokétól, mivel a háború következménye a koncentráltabb hatalom, még Ukrajna leghűségesebb támogatói közül is egyre jobban aggódnak néhányan amiatt, hogy túl messzire mennek. Ugyanakkor eddig sem igazán jogállamiságon alapult az ukrán demokrácia, sokkal inkább az elnöki adminisztráció néhány meg nem választott tisztviselőjének kezében összpontosul a hatalom.

Ilyen például Andrij Jermak kabinetfőnök, Dmitro Litvin, Zelenszkij beszédírója és Oleh Tatarov, aki a biztonsági ügynökségeket felügyeli.