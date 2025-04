Az Egyesült Államok javaslatokat terjesztett elő szövetségesei számára, hogy létrejöhessen az Oroszország és Ukrajna között a békemegállapodás, beleértve a harcok befejezésének feltételeit, és a Moszkva elleni szankciók enyhítését tartós tűzszünet esetén – írta a Bloomberg. A javaslat gyakorlatilag befagyasztaná a háborút, a most Oroszország által megszállt ukrán területek Moszkva ellenőrzése alatt maradnának, és Kijev NATO-csatlakozási törekvései is lekerülnének az asztalról.

Az Egyesült Államok heteken belül teljes tűzszünetet akar elérni, és a szövetségesek a jövő héten ismét Londonban gyűlnek össze, hogy nyomon kövessék a megbeszéléseket.

Az Egyesült Államok nyitott a Krím oroszként való elismerésére az ukrajnai megállapodásban.

Az ügyben jártas európai tisztviselők szerint az amerikai terv körvonalait a csütörtöki párizsi találkozókon osztották meg, de a megbeszélések bizalmas jellegére hivatkozva nem kívántak további részleteket közölni.

A párizsi találkozón Emmanuel Macron francia elnök, Steve Witkoff amerikai megbízott valamint Marco Rubio amerikai külügyminiszter vett részt, francia, német, brit és ukrajnai nemzetbiztonsági tanácsadók és tárgyalópartnerek társaságában.

A szövetségesek a jövő héten ismét Londonban gyűlnek össze, hogy nyomon kövessék megbeszéléseiket.

Az egyik tisztviselő azt mondta, hogy a tervekről Kijevvel tovább kell tárgyalni, mert nem jelentenek végleges rendezést, és az európai szövetségesek nem ismernék el a megszállt területeket orosznak.

Kijev már beleegyezett a tűzszünetbe, és álláspontja az, hogy Moszkvának is bele kell egyeznie, mielőtt más ügyekről tárgyalna – mondta egy másik illetékes. Párizsban az ukrán delegáció feladata az volt, hogy megvitassák az esetleges tűzszünet felügyeletét, valamint a békefenntartó kontingenst – tette hozzá.

A szankciók feloldása, miközben Oroszország továbbra is nagy területeket foglal el Ukrajnában, több Kijev mellett álló szövetséges számára is problémás lehet. Oroszország a harcok leállításáért cserébe a gazdasági szankciók alóli felmentést kérte, és a tűzszünet feltételeként követelte az Ukrajnába irányuló fegyverszállítások felfüggesztését.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben újságíróknak nyilatkozott, és kijelentette, hogy Witkoffnak nincs „megbízása az ukrán területek megvitatására, mert ezek a területek a mi népünké”.

„Nem tárgyalunk a területekről a tűzszünetig” – mondta Zelenszkij. "Soha nem fogjuk orosznak tekinteni az ukrán földeket" – tette hozzá.