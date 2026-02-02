Reagált a hétvégén futótűzként terjedő átigazolási pletykára Sallai Roland. A Galatasaray játékosát a Liverpoollal hozták hírbe, ám a játékos hamar lehűtötte a kedélyeket.

Száz százalékot akarok adni ezért a klubért. Nagyon boldog vagyok, hogy a Galatasaray játékosa lehetek, és szeretnék minél többet segíteni a csapatomnak

– olvasható az Index cikkében.

Ezek után nem tűnik túl valószínűnek, hogy a török bajnokságban szereplő támadóval egészülne ki a liverpooli magyar kontingens. Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin tehát egyelőre hármasban maradnak a címvédőnél.

A 64-szeres válogatott Sallai ára a Transfermarkt szerint jelen pillanatban 10 millió euró.