XIV. Leó pápa vasárnap délután elhagyta a Vatikánt, és a következő két hetet a Rómától harminc kilométerre található Castel Gandolfóban tölti.

Az egyházfő a vasárnap déli Úrangyala-imádságot még a vatikáni pápai lakosztálynak a Szent Péter térre néző ablakából mondta el. A pápa beszédében angol nyelven fájdalmát fejezte ki és tudatta, hogy imádkozott a texasi áradások áldozataiért.

XIV. Leó méltatta azokat a zarándokokat, akik a júliusi forróságban érkeznek Rómába a jubileumi szent évben, és nem tántorodnak el, hogy végigjárják a bazilikákat.

Mindenkinek azt kívánom, legyen lehetősége vakációzni teste és lelke feltöltésére

– mondta XIV. Leó.

A Vatikán által közölt információk szerint XIV. Leó vasárnap délután öt órakor érkezett meg Castel Gandolfóba. Az Albano-tó partján emelkedő, valamivel több mint nyolcezer-ötszáz lakosú város „második Vatikánként” ismert a pápák nyári rezidenciája miatt. II. János Pál és XVI. Benedek is Castel Gandolfóban töltötte a nyár legmelegebb heteit. A hagyományt Ferenc pápa szakította meg: 2013 és 2025 között üresen állt a vidéki pápai palotaegyüttes, és az idegenforgalom is majdnem teljesen eltűnt a városból.

XIV. Leó pápa július 20-ig tartózkodik Castel Gandolfóban. A következő vasárnap a közeli Villanova Szent Tamásról elnevezett templomában mutat be misét, majd a Castel Gandolfo pápai palotája előtti téren mondja el az Úrangyala-imát. Július 20-án pedig Albano székesegyházában misézik, amely egyházmegyének címzetes püspöke volt pápává választásáig. Július 9-én XIV. Leó az Áldott légy nevű ökológiai központot keresi fel, amely Ferenc pápa ugyanezen kezdetű enciklikája után született meg.

A pápa nyári pihenése időszakában az audienciák szünetelnek. Az első szerdai általános audienciát XIV. Leó július 30-án tartja meg ismét a Vatikánban, majd részt vesz a fiataloknak szentelt jubileumon – írja az MTI.

Tadeusz Rozmus lengyel pap, Castel Gandolfo plébánosa a Vatican News hírportálnak hangsúlyozta, a pápa távolmaradása az utóbbi több mint egy évtizedben szomorúsággal töltötte el a város lakóit, akik most az egyházfő visszatérését ünneplik. A helyi Szent Tamás templomot vezető Rozmus atya emlékeztetett, a pápák a XVI. századtól kezdve töltik a nyári időszakot Castel Gandolfóban.

„Nem Ferenc pápa volt az egyetlen, aki lemondott az ideköltözésről: mostanáig csak tizenöt pápa járt rendszeresen nyáron ide”

– jelezte.

A plébános hangoztatta, hogy a tengerszint feletti ötszáz méteres magasságban található Castel Gandolfóban öt-hat Celsius-fokkal hűvösebb van, mint Rómában, ráadásul a kisváros szellősebb is.

„De a pápák vakációjuk alatt is dolgoznak, ezért nevezik ezt a palotát második Vatikánnak”

– elevenítette fel Tadeusz Rozmus.

Castel Gandolfo polgármestere, Alberto De Angelis kifejtette, a város várja a pápával visszatérő zarándokokat is. Az utóbbi évtizedben múzeumként működő pápai palotákat helyreállították, és megújult szálláshely várja a svájci gárda tagjait is. A pápai palotákat övező kertek egészen a közeli tóig érnek el, de a kertekben medence is működik.