Európa Oroszországból származó gázimportja több mint 90 százalékkal lecsökkent Moszkva 2022-es inváziója óta, miközben az Egyesült Államokból, a Norvégiából, az Azerbajdzsánból és az Algériából történő beszerzések megugrottak. Ám mint ismert, egyes európai államok földrajzi helyzetük miatt továbbra is nagymértékben függenek Oroszországtól . Szlovákia gázimportjának 69 százaléka, Ausztria gázimportjának 60 százaléka tavaly még mind Oroszországból származott . Az eszkalációt megelőző három utolsó békeévben a Magyarországra érkező gáz megközelítőleg 60 százaléka is az ukrajnai csöveken keresztül jött hazánkba, többnyire közvetlenül, érintve esetenként Szlovákiát, majd a maradék Ausztriából jött be, és az is jellemzően Oroszországból jövő gáz volt.