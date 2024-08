Az ukrán búvár, Volodimir Zsuravljov, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő lehetett az Északi Áramlat 2 gázvezeték fő felrobbantója, a varsói ukrán nagykövetség diplomáciai rendszámú autójával hagyhatta el Lengyelország, és így az EU területét. Erről az egyik legnagyobb német lap, a Der Spiegel számolt be német rendőrségi forrásokra hivatkozva.

Az ügyről és magáról a nyomozásról eddig annyi derült ki, hogy a német bíróságok egyike még június elején adott ki elfogatóparancsot az ukrán Volodimir Zsuravljov ellen. Majd az elfogatóparancsot nemzetközivé téve azt elküldték a lengyel hatóságoknak is, és Volodimir Zsuravljovot valóban meg is találták Lengyelországban. Ezen belül is a Varsóhoz közeli Pruszkow városában.

A német média úgy értesült, hogy a lengyel hatóságok megtagadták az ukrán búvár letartóztatását, sőt, négyszemközt azt is mondták német kollégáiknak, hogy nem csupán Volodimir Zsuravljovot, hanem minden potenciális gyanúsítottat, aki 2022. szeptember 26-án szerepet játszott a gázvezeték felrobbantásában, inkább ki kellene tüntetni.

Ennek ellenére július 6-án Volodimir Zsuravljov a lengyel hatóságok nyomására autóval elhagyta Lengyelországot és Ukrajnába utazott. Az ügy pikantériája, hogy a férfi májusban Németországban járt a családjával, és az autóját még ellenőrizték is, amikor beléptek az országa, ám a németeknek akkor még nem volt jogalapjuk az ukrán búvár őrizetbe vételére.

Zelenszkij már semmit sem tudott leállítani

Emlékezhetünk, az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 gázvezetékek robbanásai 2022. szeptember 26-án, az éjszaka leple alatt történtek a dániai Bornholm sziget közelében a Balti-tengeren. A nyomozást több ország, köztük Németország bűnüldöző szervei folytatták le.

Amit eddig a sajtóból a nyomozásról tudni lehet:

a gázvezetékek felrobbantására irányuló műveletet még 2022 májusában találta ki ukrán tisztek egy csoportja;

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eredetileg jóváhagyta a tervet, de a CIA, miután tudomást szerzett róla, arra kérte, hogy hagyjon fel a művelettel;

Ezután az ukrán elnök követelte az előkészületek leállítását, de Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők akkori főparancsnoka figyelmen kívül hagyta a parancsot;

Volodimir Zsuravljov mellett két másik ukrán állampolgárt is gyanúsítanak a robbantásokban való részvétellel: a Scuba Family búváriskola alapítóit, Jevgen Uszpenszkijt és feleségét, Szvetlanát;

a nő tagadja, hogy köze lenne a robbantásokhoz, és azt állítja, hogy 2022 szeptemberében Kijevben tartózkodott.