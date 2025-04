Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is ott van Ferenc pápa temetésén, és tartottak is egy rögtönzött megbeszélést a Szent Péter székesegyházban.

Zelenszkij és Trump a Vatikánban találkozott Kép: Reuters

A Fehér Ház szóvivője szerint az amerikai és az ukrán elnök gyümölcsöző megbeszélést folytatott, egy tisztségviselő szerint pedig abban is megállapodtak, hogy a szertartás után további megbeszéléseket folytatnak – írja a Telex a The New York Timesra hivatkozva.

A portál tudósítása szerint a Szent Péter téren összegyűltek megtapsolták az ukrán vezetőt, amikor megjelent a téren.