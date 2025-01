Letette hivatali esküjét Donald Trump, ezzel ő lett az Egyesült Államok 47. elnöke. Folyamatosan frissülő tudósításunkban arról esett szó többek között, hogy:

Donald Trump és Joe Biden egy limuzinnal érkezett a Capitoliumba;

hogy milyen beszédet mondott az új elnök;

a Fehér Ház személyzetének néhány órája van arra, hogy Bidenék otthonát Trumpék otthonává alakítsák át.

Donald Trump beszédet mond

Amerika aranykorszaka most kezdődik – kezdte beszédét Donald Trump. Mostantól kezdve országunk újra a világ tiszteletét fogja élvezni, nem fogjuk hagyni többé, hogy kihasználjanak bennünket. Én Amerikát helyezem az első helyre – tette hozzá. A szuverentiásunk, a biztonságunk, az igazság mércéje helyre fog állni. Az első célom az lesz, hogy szabad, büszke és virágzó nemzetet hozzak létre – mondta.

Sok éven keresztül korrupt és radikális vezetés gyötörte az országunkat, alkalmatlanok voltak arra, hogy betöltsék a feladatukat. Problémák sorát hozták létre, védelmet adtak olyan bevándorlóknak, akik elmegyógyintézetekből, börtönökből érkeztek.

Donald Trump ismét az USA elnöke Kép: Getty Images

A Los Angeles-i tűzvész, amely még most is zajlik, a leggazdagabb emberek otthonait is elérte, nem engedhetjük meg hogy ez újra megtörténjen, van egy olyan közegészségügyi rendszerünk, amely nem tudja betölteni a feladatát, ugyanez a helyzet a közoktatással, ott arra tanítják a gyerekeket, hogy szégyelljék magukat. A mai naptól nagyon gyors változások történnek ebben – közölte az új elnök.

Az előző választásokon történt csalások és árulások után a népnek vissza kell nyernie a bizalmat a demokráciában, de a köztársaságunk visszanyerése nem könnyű feladat. Megpróbálták a szabadságunkat, sőt az életemet is elvenni, de most még inkább meg vagyok arról győződve: azért maradtam életben, hogy Amerikát újra naggyá tehessük együtt.

Január 20. Amerika felszabadítása.

Az a reményem - mondja -, hogy a legutóbbi választást meghatározónak fogják tekinteni, hogy a nemzeti polgárok egységessé válnak. Latinok, városik, vidékiek, fehérek, feketék eggyé válnak.

A fekete és a latin közösségek számára szeretném megköszönni a bizalmat, amit a szavazatukkal kifejeztek, hallottam a hangotokat, nem felejtem el az ígéreteimet. Valóssággá tesszük Martin Luther King álmát

– jelentette ki Donald Trump, aki hozzátette: ma egy sor elnöki rendeletet fog aláírni, „amellyel helyreállítjuk a józan ész uralmát."

Nemzeti vészhelyzeti rendelkezést írok alá a déli határunk védelmében. Minden illegális belépést a mai naptól megakadályozunk, a több millió illegálist pedig visszatereljük Mexikóba.

A drogkartelleket terrorszervezeteknek minősítem.

Bevándorlás-korlátozás szabályozó törvénnyel megakadályozzuk a külföldi bandáknak a beáramlását az országba.

A kőolaj-kitermelés fokozás kitermelést írom elő.

Le fogjuk törni az árakat, feltöltjük a stratégiai készletet, és az egész világ számára exportáljuk energiaforrásainkat. A folyékony olaj segíteni fog a felemelkedésünkben.

Befejezem a Green New Deal korszakát, és helyreállítom az amerikai autóipar helyzetét.

Polgáraink megadóztatása helyett más országokat fogunk adókkal sújtani, ezért felállítjuk a külföldi adóhivatalt, hogy hatékonyan begyűjtsük a nekünk járó vámokat és adókat.

Helyreállítjuk a szólásszabadságot, nem lesz cenzúra.

A tisztességes igazságszolgáltatást, a jogállamiság érvényesülését is visszaállítjuk.

Megszüntetem azt a kormányzati gyakorlatot, ami a gender-szempontokat az élet minden területére ráépítette. Csak két biológiai nem van: férfi és nő.

Újra felállítjuk a világ legerősebb hadseregét.

A világ legnagyobb civilizációjaként felszólítom az amerikaiakat arra, hogy bátran viselkedjenek, az USA újra egy erősödő nemzetnek fogja tekinteni magát – közölte Trump.

Immár Donald Trump az új elnök

A 60. elnöki beiktatáson a novemberben megválasztott republikánus politikus elmondta eskütételét, miszerint:

ünnepélyesen esküszöm, hogy az Egyesült Államok elnöki tisztségét hűségesen ellátom, és legjobb tudásom szerint megőrzöm, védelmezem és megvédem az Egyesült Államok Alkotmányát.

Ezzel Donald Trump lett az USA 47. elnöke

Az alelnök már letette az esküt

Trump alelnöke J. D. Vance letette az esküt. Ő lett az Egyesült Államok legfiatalabb alelnöke, akire érdemes lesz odafigyelni, a republikánus párt szerint ugyanis ő lehet Donald Trump politikai örököse.

Megérkeztek a tech guruk is

Mark Zuckerberg Meta-vezér és Jeff Bezos Amazon-alapító egymás közelében ültek a beiktatáson.

Zuckerber, Bezos és Musk is részt vesz a beiktatáson Kép: Getty Images

A Meta és az Amazon vezetőjén kívül Elon Musk, az X feje is a helyszínen tartózkodott. Elon Musk több mint 250 millió dollárnyi adománnyal segítette Trump kampányát, ráadásul a Tesla, a SpaceX és egyben az X vezérigazgatója a megválasztott elnök új adminisztrációjában is részt vesz majd, mivel az eddig nem létező, a szövetségi állam hatékonyságáért felelő hivatal társvezetője lesz.

Gazdát cserél a Fehér Ház

Befejeződött a teázás a Fehér Házban, így a még jelenlegi és leendő elnök együtt, egy limuzinnal indultak el a Capitoliumba.

Trump és Biden együtt mennek a Calpitoliumba Kép: Getty Images , Andrew Harnik

Abban a pillanatban, ahogy a két elnöki házaspár elhagyta a helyszínt, megkezdődik a versenyfutás az idővel, hogy Bidenék otthonát Trumpék otthonává alakítsák.

A következő öt órában a személyzet kitakarítja, és az előre leadott tervek szerint átalakítja a helyiségeket, hogy estére már otthonosan érezzék magukat Trumpék. Mire hazaérnek, ruháik a szekrényben lesznek, személyes tárgyaik pedig éppen ott lesznek, ahol azok elhelyezését kérték.

Ferenc pápa már üzent Trumpnak

Ferenc pápa jókívánságait fejezte ki Donald Trumpnak a washingtoni elnöki beiktatás előtt küldött hétfői üzenetében.

Az egyházfő azt írta:

imádkozni fog azért, hogy Isten bölcsességet, erőt és támogatást adjon Donald Trumpnak az elnöki hivatal betöltése alatt.

„Kívánom, hogy az elnöksége alatt az amerikai nép felvirágozzon, és mindig egy igazságosabb társadalom építésére törekedjen, ahol nincs helye a gyűlöletnek, a diszkriminációnak vagy a kirekesztésnek" – írta a pápa.

Hozzátette: kéri Istentől, hogy irányítsa Trump azon erőfeszítéseit is, amelyek a béke és a népek közi megbékélés előmozdítását szolgálják.

Orbán Viktor tárgyalni akar, nem bulizni, ezért nem ment a beiktatásra

A magyar miniszterelnök politikai igazgatója szerint az amerikai beiktatási ünnepség egyfajta „dzsembori”, és a kormányfőnek akkor van értelme az Egyesült Államokba utaznia, ha érdemi tárgyalásokat tud folytatni – mondta az Indexnek.

Ha buli van, akkor az nem alkalmas időpont a tárgyalásokra

– tette hozzá Orbán Balázs.

Szerdán derült ki, hogy Orbán Viktor nem utazik el Donald Trump elnöki beiktatási ünnepségére, helyette egy politikai rendezvényen mond beszédet. Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár azt közölte: a magyar kormány egyik tagját sem hívták meg hivatalosan a ceremóniára.

Bidenék átadják a kulcsot Trumpéknak

„Üdvözöljük itthon” – mondta Joe Biden utódjának, Donald Trump újraválasztott elnöknek, amikor hétfőn köszöntötte őt a Fehér Ház híres North Portico kapujában.

Joe és Jill Biden fogadja új otthonában Donald és Melania Trumpot Kép: Getty Images , Anna Moneymaker

Trump visszatérése a Fehér Házba csalódást jelent Biden számára, aki egykor úgy tekintett önmagára, mint aki megakadályozza riválisa visszatérését a hatalomba. Bident egészségi állapota miatt visszahívták a jelöltségtől a demokraták, helyette alelnökét, Kamala Harrist indították, aki alul maradt Trumppal szemben.

A két házaspár a beiktatási ceremónia előtt zártkörű beszélgetést tartott az ilyenkor hagyományos teázás közben.

Készül a rendőrség és a nemzeti gárda is

A helyi hatóságok szerint több mint 200 ezren is összegyűlhetnek Washingtonban, hogy ünnepeljék vagy épp ellenezzék Trump újbóli hatalomra lépését. A rendőrség jelentése szerint már hétvégén is számos Trump ellenes megmozdulás volt a fővárosban, a beiktatás napján is hasonlóra lehet számítani.

A rendőrségen felül az Amerikai Nemzeti Gárda is nyolcezer katonával képviselteti magát a rendvédelemben.

Rendeleti cunamit indít Trump

A frissen megválasztott elnök már adott némi ízelítőt új rendeleteiből, néhányat meg is mutatunk:

Kitoloncolások

Újraéleszti a Maradj Mexikóban programot

Megszünteti a születési joggal járó állampolgárságot

Terrorista szervezetekké nyilvánítja a drogkartelleket

Újra elkezdik építeni a határfalat

Jönnek az extra adók az import árukra

Bevezetheti a szövetségi kriptopénz-készletet

Ismét kivezeti az USA-t a párizsi klímaegyezményből

Kegyelmet ad a capitoliumi lázadóknak

Nyilvánosságra hozza a Kennedy-gyilkosság titkos aktáit

Trump egyébként közel 100 új rendeletet tervez aláírni első napjaiban.

Így telik Trump beiktatási napja

Donald Trump hétfőn újra hivatalba lép, mint amerikai elnök, miután novemberben legyőzte Kamala Harrist, a demokraták elnökjelöltjét, aki jelenleg Joe Biden alelnöke.

Az újraválasztott Trump programja már korán reggel elkezdődött, és napja a következőképpen alakult, illetve alakul majd a következő órákban:

Reggeli istentisztelet a Fehér Házhoz közeli St. John's Episcopal Church-ben

Találkozás a Biden családdal, ahol a megválasztott elnök és alelnöke (valamint kettejük házastársaik) a leköszönő elnökkel és a first lady-vel rövid, zártkörű találkozót tartanak és teáznak.

Az alelnök eskütétele

Az elnök eskütétele jön, melyet az elmúlt 11 nyilvános eskütételből tízszer a Capitolium nyugati frontján tettek le külső helyszínen. A hideg időjárás miatt ezúttal azonban a az épületen belül zajlik le a ceremónia

Beiktatási beszéd, ahol Trump felvázolja terveit a következő 4 évre

A leköszönő elnök távozása, ahol láthatjuk Joe Bident és feleségét, a first ladyt, távozni, akik még aznap el is hagyják a Fehér Házat

Aláírási ceremónia: Trump elnök a Kongresszus tagjaival összegyűlik a szenátus melletti elnöki szobában. Ekkor fogja Trump aláírni első rendeleteit új elnökként

Beavató ebéd

Rendezvény a Capitol One Arénában és a beavató bálok