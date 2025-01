Donald Trump hamarosan másodszor is leteszi az elnöki hivatali esküt, visszatér a Fehér Házba, és Grover Cleveland után a második olyan elnök lesz, aki nem egymást követő ciklusban tölti be mandátumát az Egyesült Államokban.

A beiktatásáig zsúfolt a programja az újraválasztott elnöknek, nézzük, mit kell tudni a történésekről.

Mikor lesz?

Donald Trump beiktatására január 20-án, hétfőn, helyi idő szerint 12 órakor kerül sor. Mi 6 óra időeltolódásban vagyunk Washingtonhoz képest, tehát az érdeklődő magyaroknak 18 órakor kell bekapcsolni a közvetítést.

Mi az a beiktatás?

Ez egy hivatalos ceremónia, amely az éppen regnáló elnök hivatali idejének végét és az utód kormányának kezdetét jelzi. Ez a legkiemelkedőbb része a washingtoni kormányvezetők közötti hatalomátmenetnek.

Mindig január 20-án van a beiktatás napja?

Igen. Az Egyesült Államok alkotmányának 20. módosítása szerint minden elnöki beiktatást január 20-án kell lebonyolítani, kivéve, ha ez a dátum vasárnapra esik. Ebben az esetben január 21-én rendezik a nyilvános ceremóniát.

Mi történik a beiktatás során?

Trump beiktatási napja a Szent János-templomban, a Lafayette Square-en, Washington DC történelmi templomában istentisztelettel kezdődik, majd a Fehér Házba megy családjával, ahol teázni várják a leköszönő Joe Bidenék – legalábbis az eredeti tervek szerint így volt, de szombaton ez már némileg változott. Ugyanis a várható rendkívüli hideg miatt beltérben, a Capitoliumban tartják meg Donald Trump elnöki beiktatási ceremóniáját.

Donald Trump (b) és Joe Biden még teáznak egyet búcsúzóul hétfőn Kép: Getty Images , Jabin Botsford

A zenei előadások és a nyitóbeszédek a rendezvény 9.30-kor kezdődnek a Capitoliumnál, majd ezt követően kerül sor Donald Trump és alelnöke JD Vance eskütételére, végül pedig az új elnök nyitóbeszédét hallhatjuk, ahol ismerteti céljait a következő négy évre vonatkozólag.

Mit tartalmaz az eskütétel szövege?

A szöveg meglehetősen rövid, mindössze ennyi:



„I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.”

Magyar fordításban:

„Ünnepélyesen esküszöm (vagy megerősítem), hogy az Egyesült Államok elnöki tisztségét hűségesen ellátom, és legjobb tudásom szerint megőrzöm, védelmezem és megvédem az Egyesült Államok Alkotmányát.”

Félárbocra eresztik a zászlókat?

Mike Johnson, a képviselőház elnöke bejelentette, hogy a zászlókat hétfőn felvonják, annak ellenére, hogy Biden elnök utasítása szerint a decemberben elhunyt Jimmy Carter tiszteletére le kell engedni a zászlókat. Trump azonban – Johnson bejelentése előtt – többször is panaszkodott, hogy a zászlókat még a beiktatására is leengedik.

Mi történik az eskütétel után?

Trump – már új elnökként – az elnöki szobába vonul, ahol aláírja a legfontosabb dokumentumokat. Később részt vesz a beiktatási szertartásokkal foglalkozó vegyes kongresszusi bizottság által szervezett ebéden.

Ezt követi a felvonulás, amely a Capitolium épületétől a Pennsylvania Avenue-n a Fehér Házig tart, itt történik az ovális iroda aláírási ceremóniája.

A beiktatási menetre a pólótól a zászlóig minden kapható Kép: Getty Images

Később, az esti órákban Trump három beavató bálon fog megjelenni szerte a városban – a Főparancsnoki Bálon, a Liberty Beavató Bálon és a Starlight Ball-on.

Kik vesznek részt a beiktatási ceremónián?

Körülbelül 200 ezer ember megjelenésére számítanak Washington DC-ben, köztük Trump támogatói és tisztelői, ám tüntetőkre is számítani kell.

Számos amerikai szenátor és képviselőházi tag is jelen lesz, valamint a soron következő kormányzat vendégei is tiszteletüket teszik.

Ott lesz továbbá Trump és Vance családja, illetve a leköszönő elnök és alelnök. Ez azt jelenti, hogy Joe Biden elnököt és Kamala Harrist alelnököt – utóbbival mérte össze magát Trump a novemberi választásokon – házastársukkal, Jill Bidennel és Doug Emhoffal láthatjuk.

Volt elnökök és first lady-k is gyakran szerepelnek a vendéglistán, azonban Michelle Obama volt first lady kihagyja az idei beiktatást. Obama asszony a közelmúltban Jimmy Carter volt elnök temetésén sem vett részt, helyette Hawaiin maradt, ahol szabadságát tölti. Férje 2009-es beiktatása óta minden beiktatáson részt vett, beleértve Trump első esküjét is 2017-ben.

Várhatóan ott lesz azonban Obama asszony férje, Barack Obama, és egy másik volt elnök, George W. Bush illetve felesége, Laura Bush is. A képviselőház korábbi elnöke, Nancy Pelosi viszont nem jelenik meg az eseményen.

Elon Musk (j) biztosan ott lesz a beiktatáson az elnök egyik legnagyobb támogatójaként Kép: Getty Images , Brandon Bell

Az amerikai sajtó jelentése szerint Elon Musk (X), Jeff Bezos (Amazon) és Mark Zuckerberg (Meta) milliárdos technológiai vállalatvezetők is részt vesznek az ünnepségen. Állítólag a TikTok vezérigazgatója, Shou Zi Chew is ott lesz, mindössze egy nappal azután, hogy a közösségi média platform esetleges betiltása életbe léphet az Egyesült Államokban.

Orbán Viktor ott lesz a beiktatáson?

Nem. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a napokban elmondta, „az amerikai elnök január 20-ai beiktatására – bármely más külföldi vezetőhöz hasonlóan – a magyar kormány egyetlen képviselője sem kapott »hivatalos« meghívást”. Kovács hozzátette: a magyar miniszterelnök aznap egy budapesti konferencián tart előadást, ahol Magyarország uniós elnökségét értékeli majd. Minden más ezzel kapcsolatos híresztelés csak kacsa.

Egynapos lesz az esemény?

A események sorozata már szombaton elkezdődött, így Trumpra és csapatára számos program várt az eskütétel előtt.

Az események sora szombaton indult fogadással és tűzijátékkal Trump golfklubjában, Virginiában. Még aznap este kabineti fogadásra és alelnöki vacsorára mentek.

A vasárnapi programban szerepelt koszorúzás az ismeretlen katona sírjánál az arlingtoni nemzeti temetőben, majd este egy gyertyafényes vacsorán mond beszédet a régi-új elnök.

A fentebb ismertetett hétfői események másnapján, kedden a National Prayer Service zárja a hivatalos programok sorát.

Hol lehet élőben nézni a beiktatást?

A Fehér Ház online élőben közvetíti a beiktatást, de az amerikai nézők akár az NBC-t vagy más nagy szolgáltatót is választhatnak. Európában a BBC élőben adja az eseményt, Magyarországon pedig az ATV csoport közölte nemrégiben, hogy az ATV Spirit csatonán 17 és 20 óra között követhető élőben a ceremónia.