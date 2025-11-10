Meggyilkolták és feldarabolták Roman Novak kriptobefektetőt és feleségét. Az orosz rendőrség az Egyesült Arab Emírségek kollégáival közösen vizsgálja az eset körülményeit.

A nyomozás szerint október 2-án a pár egy befektetői találkozóra tartott az Egyesült Arab Emírségekben található Hatta városában. A találkozóra személyi sofőrjük vitte el a házaspárt egy tó melletti parkolóba, ahol Novak és felesége átültek egy másik autóba, amivel elindultak a rendezvényre. Ezt követően a kapcsolat megszakadt velük.

A források alapján egy bérelt villában történt. A támadók azzal az ürüggyel fogadták be oda házaspárt, hogy befektetőkkel találkoznak. Valójában azonban Novak kriptopénztárcájához akartak hozzáférni – írja a Strana.

Miután azonban ez a terv nem sikerült, Romanát és feleségét, Annát is megölték, testüket feldarabolták és becsomagolták. A gyanúsítottakat – hét orosz állampolgárt – őrizetbe vették.

Roman Novak a Fintopio gyors kriptovaluta-átutalási alkalmazás megalkotója volt, akit azzal vádoltak, hogy 500 millió dollárt sikkasztott el különböző országok befektetőitől. Korábban többször is a Telegram-alapító Pavel Durov barátjának nevezte magát, és azt állította, hogy a Telegram igazgatótanácsának tagja.