Az új iránymutatás most pontosítja, mikor kell bevonni egy SZTFH (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) által nyilvántartásba vett kriptoeszköz-átváltást validáló szolgáltatót, hogyan kapcsolódik mindez a MiCA vagy MNB engedéllyel rendelkező tőzsdékhez, és mely esetek minősülnek kivételnek. A szabályokat 2025. december 27-től kell alkalmazni, vagyis 2026-ra áll össze végre az új, magyar kriptoszabályozás gyakorlati keretrendszere, írja a cryptofalka.hu.

Mit jelent ez a magyar kriptósok számára 2026-ban?

2026-ban a magyar kriptós szemszögéből a legfontosabb üzenet az, hogy továbbra is nyugodtan kriptózhatunk, viszont néhány fontos megkötéssel célszerű tisztában lennünk. Főleg Fiat-kriptováltás és bankszámlára utalás esetén fontos.

A már érvényben lévő rendelet ugyanis minden olyan váltási tevékenységre vonatkozik, amely bármiféleképpen Magyarországhoz kötődik (magyar ügyfél, magyar bank, magyar reklám, magyar internetszolgáltató stb.). Ez azonban elsősorban a szolgáltatók számára jelent extra megfelelési terhet, nem a magánszemélyeknek.

Az SZTFH iránymutatása nem tiltja:

a kriptó vásárlását, eladását,

a kripto–kripto váltást,

a kriptó tárolását,

a stakinget, earn-t, DeFi használatot.

Vagyis teljesen legálisan vehetünk vagy adhatuk el kriptót továbbra is saját felhasználásra, vagy tarthatjuk centralizált tőzsdén vagy saját tárcában, használhatunk stakinget, kamatozó „earn” termékeket, DeFi protokollokat is.

Sőt, válthatunk kriptót kriptóra saját célra, akár külföldi, nem MiCA‑engedélyes tőzsdéken is mindaddig, amíg nem másoknak, üzletszerűen csináljuk ezt és nem fiatra váltást végzünk. Így válthatunk például USDT stabilcoint Binance tőzsdén Bitcoinra vagy vissza. A saját célra történő kripto-kripto váltásokat ugyanis az SZTFH iránymutatása kifejezetten kivételként kezeli, vagyis nem kell hozzájuk külön validáló szolgáltató.

Mit NEM csinálhat egy magánszemély továbbra sem?

Ami eddig sem fért bele, az 2026-ban sem fog:

Magánszemélyként nem kezdhetünk el „garázs váltót” üzemeltetni.

Tilos üzletszerűen, rendszeresen kripto–fiat vagy fiat–kripto váltást végezni másoknak, még akkor is, ha ezt „szívességért” vagy kis jutalékért csináljuk.

Ugyanígy nem működhetünk engedély nélküli pénzváltóként, és nem közvetíthetünk kriptós váltásokat más nevében, jutalékért vagy bármilyen ellenértékért.

Ezek a tevékenységek már pénzügyi szolgáltatásnak minősülnek, amelyekre MiCA‑ vagy MNB‑engedély, illetve az SZTFH által felügyelt megfelelés szükséges. A hatóság szemében itt húzódik a határ a „saját portfólióval kriptózom” és a „más pénzét kezelem, szolgáltatást nyújtok” között.

Emellett a fiat-kripto váltások azok, amikre viszont fontos odafigyelnünk 2026-ban, hogy olyan szolgáltatónál történjen, amelyek rendelkeznek a megfelelő engedélyekkel.

Így utaljunk ki dollárt, eurót 2026-ban a kriptotérből

A kulcsváltozás ott jön be, ahol a kriptó találkozik fiat pénzzel vagy a bankszámlánkkal. A rendelet logikája szerint minden olyan kripto–fiat vagy fiat–kripto váltás, amely bármilyen módon magyar ügyfelet, magyar bankot, magyar pénzügyi rendszert vagy magyar netes elérést érint, már nem esik a kivételek közé, tehát validáltatni kell azt a szolgáltatónak. De nem nekünk, hanem a tőzsdének.

Ezért 2026-ban az lesz a tudatos stratégia, ha a fiat‑ki‑ és beutalást olyan szolgáltatókon keresztül intézzük, amelyek MiCA‑engedéllyel rendelkeznek és szerepelnek az MNB nyilvántartásában.

2025.01.06-án az MNB oldalán jegyzett nevesebb kripto tőzsdék: Coinbase, OKX, Bitpanda, Crypto.com, Bybit EU, eToro, Kraken, Gate.io, Gemini, KuCoin.

Így a szolgáltató oldalán rendben lesz a megfelelés, nekünk pedig nem kell azon aggódnunk, hogy „szürke zónás” csatornát használunk. Emellett biztosan számítani lehet arra, hogy egyes tőzsdék csökkenteni fogják a funkciójaikat a magyar ügyfelek felé vagy egyszerűen kikapcsolják nekünk a a fiat‑váltási funkciókat.