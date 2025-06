Tragikus „iráni Csernobil” rémképéről cikkezik az osztrák sajtó

Azt írják, hogy az iráni nukleáris létesítmények megrongálását követően valószínűvé válhat a radioaktív szivárgás kockázata, és mivel Irán népe már most is saját rezsimjének célpontja, elkerülendő, hogy egyben nukleáris célponttá is váljon.