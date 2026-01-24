Pénteken a Szegeden található Sunder Club Facebook-posztjában tudatta, hogy kábítószer-kereskedelem miatt három hónapra bezáratták. Azt írják, a rendőrség egy harmadik féltől származó tanúvallomás alapján hozta meg a döntést, amely szerint a klub területén több személynek is értékesítettek kábítószereket.

„Vélhetően a hatóságok újabb „nagy fogást” könyvelhetnek el, miközben a fiatalokat vegzálják, az érintett személy pedig – saját védelme érdekében – a klubot nevezte meg vásárlás helyszíneként.

Ismerős történet… „ismeretlen személytől vettem” – írja a klub. Ilyen esetben pedig a vendéglátó egységnek kell viselnie a felelősséget, és kötelező a 3 hónapos bezárás.

A klub ironikusan fogalmazva azt írja, imádják, hogy ilyen módon is ellehetetlenítik a rendesen adózó vállalkozásokat.

Miután van fellebbezésnek helye a határozat ellen, ezért megteszik a szükséges jogi lépéseket, hogy elkerüljék a tényleges három hónapos bezárást. Addig streaming adásokkal, és ruházati termékek értékesítésével próbálják meg előteremteni a bérleti díjra valót.

„Ilyenkor eszébe sem jut a „családbarát” kormánynak, hogy több ember megélhetésével játszik, elveszi a munkájukat, a hivatásukat. Egy szeretett klubot, amiért mindenki keményen dolgozott. Harmadik fél hülyesége miatt, több jó embernek is bűnhődnie kell.. abszurd..” – teszik hozzá.